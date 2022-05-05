الوُرامُ الحُبيبي المُصاحب لالتهاب الأوعية

تقييم الطبيب

اختبارات التصوير

اختبارات الدَّم والبول

الخزعة

ينبغي تشخيص وعلاج الورام الحُبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية الدموية في وقتٍ مبكِّرٍ لمنع حدوث مضاعفات، بما فيها اضطرابات الكلى والرئة والنوبات القلبية.

يشتبه الأطباء في تشخيص الورام الحُبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية الدموية عادةً معتمدين على نمطٍ مميَّزٍ من الأَعرَاض؛فمثلًا، يشتبه الأطباء في هذا التشخيص عندما يُعاني الأشخاص من أعراضٍ تنفُّسيةٍ غير مُفسَّرة (بما فيها التهاب الأذن الوسطى عند البالغين، وهو أمرٌ غير طبيعي من ناحيةٍ أخرى) وخصوصًا عند وجود مشاكلَ في الأعضاء الأخرى، وخصوصًا الكِلى.كما يشتبه الأطباء في هذا التَّشخيص عند الأشخاص الذين لديهم تاريخٌ طويلٌ من مشاكل الجيوب غير المُعالَجة أو المُعالَجة جزئيًّا بالمضادَّات الحيويَّة.

تُجرى صورةٌ بالأشعَّة السِّينية، ذلك أنَّه من المعتاد حدوث إصابةٍ في الرئتين؛إلَّا أنَّ الأَعرَاض وصور الصدر بالأشعَّة السِّينية يمكن أن تشبه مثيلاتها في الكثير من اضطرابات الرئة، ممَّا يجعل التَّشخيص صعبًا.ولذلك يقوم الأطباء أيضًا بإجراء التصوير المقطعي المحوسب (CT) للصدر للتَّحرِّي عن الأشياء التي قد تفوِّتها الأشعة السينية للصدر، مثل التَّجاويف أو مناطق الالتهاب في الرئتين التي قد تحاكي السرطان أو العدوى.

ورغم عدم قدرة نتائج اختبار الدَّم على تمييز الإصابة بالورام الحُبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية الدمويَّة، إلَّا أنَّها يمكن أن تدعمَ وضع التَّشخيصَ بقوَّة.ويمكن لأحد هذه الاختبارات كشفُ وجودِ الأضداد الهيوليَّة المضادَّة للعَدِلة في الدَّم.تتكوَّن هذه الأجسام المُضادَّة نتيجة الإصابة بأنواعٍ كثيرة من الالتهاب الوعائي، وتُحرِّض بعض خلايا الدَّم البيضاء على مهاجمة الأعضاء الطبيعية.يجري التعرُّف إلى أضدادٍ خاصَّة أخرى من خلال إجراء المزيد من الاختبارات.يُحتملُ العثور في بول الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب على دمٍ وبروتينٍ نتيجة وجود التهاب في الكلى.نظرًا لإمكانيَّة تسبُّب التهاب الكلى في حدوث ضررٍ دون ظهور أعراض، فإنَّ الأطبَّاء يُوصون دائمًا بإجراء اختبارٍ للبول للتَّحرِّي عن هذا الالتهاب.

ويمكن للأطباء تأكيد التَّشخيص من خلال فحص قطعةٍ صغيرةٍ من الأنسجة تحت المجهر (خزعة).يمكن استئصال عَيِّنَة من نسيج المنطقة المصابة مثل المَسالِك التنفُّسية أو الرئتين.قد تكون خزعات الجلد أو الكِلى مفيدةً في بعض الأحيان.في بعض الأحيان، تُؤخذ عَيِّنَة النسيج من الممرات الأنفية، ولكن من النادر أن تساعد خزعة من الأنسجة الأنفية على الوصول إلى تشخيصٍ مؤكد.