يُسبِّب التهاب الشرايين بحسب تاكاياسو Takayasu arteritis حدوث التهاب الأوعية الدموية المزمن، والذي يُصيب الشريان الأبهر بشكلٍ رئيسي (الشريان المُرتبط مباشرة بالقلب) والشرايين المُتفرِّعة عنه والشرايين الرئوية.

مازال سبب الإصابة بالالتهاب الشِّرياني بحسب تاكاياسو مجهولًا.

قد يعاني الأشخاص من أعراض عامة ، مثل الحمى أو آلام العضلات أو المفاصل ، تليها أعراض محددة باختلاف الأعضاء المصابة.

يتمُّ إجراء اختبار تصوير للشِّريان الأبهر لتأكيد التشخيص.

يمكن للستيرويدات القشريَّة وفي بعض الأحيان أدويةٌ أخرى مُثبِّطة للجهاز المناعي أن تضبط الالتهاب عادةً.

(انظر لمحة عامة عن الالتهاب الوعائي).

تُعدُّ الإصابة بالالتهاب الشرياني بحسب تاكاياسو من الحالات النادرة.وهو أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الآسيويين ولكنَّه يحدث في جميع أنحاء العالم.وتكون نسبة إصابته أكبر بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين 15-30 عامًا.مازال سبب الإصابة بالالتهاب الشِّرياني بحسب تاكاياسو مجهولًا.

يُصبح الشريان الأبهر وفروعه بما فيها الشرايين التي ينتقل عبرها الدَّم إلى الرأس والكليتين مصابةٌٌ بالالتهاب.كما تُصاب الشرايين الرئويَّة بالالتهاب عند حَوالى 50% من الأشخاص.يمكن أن يتسبَّب الالتهاب في حدوث تضيُّقٍ أو انسدادٍ في أجزاءٍ من هذه الشرايين.فقد تزداد سماكة جدران الشِّريان الأبهر أو فروعه ممَّا يؤدي إلى انتفاخه (أم الدَّم).تعجز الشرايين المُصابة عن تزويد الأنسجة التي تُغذِّيها بالكمية الكافية من الدَّم.

أعراض التهاب الشرايين بحسب تاكاياسو التهاب الشرايين بحسب تاكاياسو هو اضطرابٌ مزمنٌ مترافقٌ مع ظهور أعراضٍ مُتقلِّبة الشِّدَّة. يبدأ الاضطراب في بعض الأحيان بالشعور بالحُمَّى، وبأوجاعٍ في العضلات والمَفاصِل، ونقصٍ في الشهيَّة، وفقدٍ للوزن، وتعرُّقٍ ليلي.إلَّا أنَّ الأعراض تظهرُ عادةً عند حدوث تضيُّقٍ في الشريان يؤدي إلى خفض غزارة جريان الدَّم إلى أحد أجزاء الجسم، كما في الحالات التالية: الذراعان أو الساقان : يشعر الشخص بوجعٍٍ طفيفٍ في الذراعين مع تعبهما بسهولة عند تكرار تحريكهما أو عند رفعهما لفترة زمنيَّة طويلة.قد يشعر الأشخاص بالألم عند المشي، والذي يحدث في ربلتي السَّاقين عادةً- يُسمَّى العَرَض عندها بالعَرَج .حيث يُحتملُ حدوث انخفاضٍ في النَّبض وفي ضغط الدَّم في أحد الذراعين أو الساقين أو في كليهما.

الرأس: قد يشعر المرضى بالدوخة أو بالإغماء أو يُعانون من الصُّدَاع أو من مشاكل في الرؤية.ويمكن أن تحدث سكتةٌ دماغيَّةٌ في بعض الأحيان.

القلب: يمكن أن تحدث ذبحة صدريَّةٌٌ أو نوبةٌ قلبيَّةٌ نتيجة النَّقص الحاصل في جريان الدَّم إلى القلب في بعض الأحيان.

الكُلى: يمكن أن يحدث خللٌ في وظيفة الكِلى نتيجة تضيُّق الشرايين المُغذِّية لها.ويمكن أن يؤدي هذا التضيُّق إلى حدوث ارتفاعٍ في ضغط الدَّم.يزيد ارتفاع ضغط الدَّم من خطر حدوث فشلٍ كلويٍّ و سكتاتٍ دماغيَّة ونوباتٍ قلبيَّة.

الرئتين: يصبح ضغط الدَّم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي) شديد الارتفاع.حيث يشعر الأشخاص بضيق النَّفَس وسرعة التعب وربما بالألم في الصدر. لا يُعاني بعض الأشخاص من أيِّ أعراض.بينما يحدث هذا الاضطراب عند أشخاصٍ آخرين مُسبِّبًا ظهورَ مضاعفاتٍ خطيرةٍ مثل السكتات الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية والفشل الكلوي والإصابة بأمَّهات الدم.

تشخيص التهاب الشرايين بحسب تاكاياسو تقييم الطبيب

اختبارات التصوير يشتبه الأطبَّاء بالتهاب الشرايين بحسب تاكاياسو عند الشَّابَّات بشكلٍ خاص وذلك اعتمادًا على العَوامِل التالية: تعذُّر قياس ضغط الدَّم في أحد الذراعين أو في كليهما.

الفرق الكبير في مستوى ضغط الدَّم أو معدَّل النبض بين الذراعين أو الساقين.

ارتفاع ضغط الدَّم بشكلٍ غير متوقَّع.

عدم وجود تفسيرٌ واضح للشخص الذي يُعاني من اضطرابٍ مثل السكتة الدماغية أو الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية أو تضرُّر الكلى وهذا أمر غير متوقع. يستفسرُ الأطباء عن الأَعرَاض ويُراجعونَ التاريخ الطبي للشخص ويُجرونَ الفَحص السَّريري الكامل لاستبعاد الاضطرابات الأخرى التي قد تُسبِّب أعراضًا مُشابهة.يقيسُ الأطباء ضغط الدَّم في كِلا الذراعين والساقين.ويمكن أن يوجد تضيُّقٌ في شرايين الذراعين والساقين الذي يكون فيها ضغط الدم منخفضًا.ينبغي أن يقيسَ الأطباء ضغط الدَّم في الطرف الذي لم يحدث تضيُّقٌ في شرايينه نتيجة الإصابة بالمرض، وذلك للحصول على قياس دقيقٍ لضغط الدَّم. يجب إجراء اختباراتٍ دمويَّةٍ وبوليَّة.لا يمكن لهذه الاختبارات تحديد نوع الاضطراب ولكن يمكنها تأكيد وجود التهاب. ولتأكيد التشخيص، يمكن للأطباء استعمال اختبارات تصوير مثل تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي أو تصوير الأوعية بالتصوير المقطعي المُحوسَب أو إجراء تصوير أوعية اعتيادي في بعض الأحيان (يُسمَّى أيضًا تصوير الشَّرايين)، وذلك لتقييم الشريان الأبهر وفروعه.وللقيام بالتصوير الاعتيادي أو المقطعي المحوسب للأوعية، يُجرى حقن عاملٍ ظليلٍ يمكن تمييزه بالأشعَّة السِّينية (عامل ظليل للأشعة) في الأوعية الدموية لتوضيحها.ثم يَجرِي التصوير بالأشعَّة السِّينية.تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي لا يتطلب حقن صبغة.يمكن لهذه الإجراءات كشف الإصابة بأمهات الدَّم وتحديد مكان التضيُّق في الشرايين ومكان وجود سماكةٍ في جدران الأوعية. وينبغي بعد وضع تشخيص التهاب الشرايين بحسب تاكاياسو جدولة مواعيد زيارات الطبيب المنتظمة بحيث يمكن للطبيب مراقبة تقدُّم الاضطراب.

مآل التهاب الشرايين بحسب تاكاياسو تحدث الإصابة بالتهاب الشرايين بحسب تاكاياسو مرَّةً واحدة لا تتكرَّر عند 20% من الأشخاص.بينما يزول الاضطراب ويعود أو يصبح مزمنًا ويتفاقم تدريجيًّا عند بقيَّة الأشخاص.وتظهر أعراضٌ جديدةٌ أو غير طبيعيَّة خلال فترة الدراسات التصويريَّة رغم أنَّ الأعراض ونتائج الفحوص المخبريَّة غير الطبيعيَّة تُشيرُ إلى عدم نشاط الاضطراب.ويكون المآل أشدَّ سوءًا عند الأشخاص الذين يتفاقم لديهم الاضطراب تدريجيًّا مع معاناتهم من مضاعفات (مثل ارتفاع ضغط الدَّم أو فشل القلب أو أمَّهات الدم).

علاج التهاب الشرايين بحسب تاكاياسو الستيرويدات القشريَّة

استعمال مثبِّطات مناعة أخرى في بعض الأحيان

الأدوية المُعالِجة لارتفاع ضغط الدَّم

الجراحة في بعض الأحيان تُستَعمل الستيرويدات القشريَّة (مثل البريدنيزون) عادةً.تُقلِّل هذه الأدوية شدَّة الالتهاب بشكلٍ فعَّال عند معظم الأشخاص.يُستعملُ دواءٌ آخر مُثبِّطٌ للجهاز المناعي في بعض الأحيان، مثل آزاثيوبرين azathioprine أو سيكلوفوسفاميد cyclophosphamide أو موفيتيل مايكوفينولات mycophenolate mofetil أو ميثوتريكسات methotrexate.قد يكون استعمال مثبطات عامل نخر الورم tumor necrosis factor inhibitors، مثل إنفليكسيماب infliximab فعاَّلًا أيضًا.يمكن أن يكون استعمال توسيليزوماب، وهو دواء آخر يُقلِّلُ شدَّة الالتهاب، مفيدًا بعض الأشخاص.إلَّا أنَّ الأدوية قد لا تضبط الأعراض بشكلٍ كاملٍ عند حوالى ربع الأشخاص. ولم يجرٍ تحديد مدَّة استعمال الأدوية.يتمُّ خفض جرعة الستيرويد القشري تدريجيًا، ويُوقَف استعمال الأدوية في النهاية لأنَّه قد يكون لها تأثيرات جانبية خطيرة، لاسيَّما عند استعمالها لمدَّة طويلة.تعود الأعراض عند حَوالى 50% من الأشخاص عند إيقاف استعمال الأدوية، لذلك فقد يكون من الضروري العودة إلى استعمال الأدوية. يجب ضبط ارتفاع ضغط الدَّم لمنع حدوث مُضَاعَفات (انظر أيضًا علاج ارتفاع ضغط الدم).تُستَعمل مُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيتونسين غالبًا.ويوصى عادةً باستعمال جرعةٍ منخفضةٍ من الأسبرين للمساعدة على تقليل خطر التَّجلُّط في الشريان المُلتهب، ممَّا قد يؤدي إلى انسداده.وقد تحدثُ نوبةٌ قلبيَّةٌ عند انسداد أحد الشرايين المُغذِّية للقلب. يمكن استعمال جراحة المجازة لإعادة جريان الدَّم.على سبيل المثال، يمكن أن يخضعَ الأشخاص الذين يجدون صعوبةً في استعمال أذرعتهم أو المشي إلى الخضوع لجراحة المجازة لاستعادة جريان الدَّم إلى الطرف المصاب.جراحة المجازة أخرى ، تطعيم مجازة الشريان التاجي coronary artery bypass grafting، قد يكون من الضروري استعادة جريان الدَّم إلى عضلة القلب إذا كان التهاب الشرايين يؤثر في شرايين القلب.وبدلًا من ذلك، قد يكون من الضروري القيام بإجراءاتٍ أخرى مثل (رَأبُ الوِعاءِ التَّاجِيِّ عَبرَ اللُّمعَةِ بطَريقِ الجِلد)، الذي يعتمد على الأعراض، ولكنَّ فعاليَّتها قد تكون أقل من فعاليَّة جراحة المجازة.