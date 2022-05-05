التهابُ الشريان ذو الخلايا العملاقة

التهابُ الشِّريان ذو الخلايا العملاقة giant cell arteritis هو التهابٌ مزمنٌ في الشرايين الكبيرة والمتوسطة في الرأس والرقبة والجزء العلوي من الجسم.تحدث الإصابة في الشرايين الصدغيَّة عادةً والتي تمرُّ في منطقة الصدغ لتُغذِّي جزءًا من فروة الرأس وعضلات الفك والأعصاب البصرية.
ما زال سبب الإصابة مجهولًا.
يُعاني الأشخاص عادةً من صداعٍ شديدٍ نابضٍ غالبًا وألمٍ في فروة الرأس عند تفريش الشعر وآلام في عضلات الوجه عند المضغ.
يمكن أن يُصاب الشخص بالعمى عند عدم استعمال العلاج.
تُشير الأَعرَاض ونتائج الفَحص السَّريري إلى التَّشخيص، إلَّا أنَّه يَجرِي استئصال خزعةٍ من الشريان الصدغي لتأكيده.
يُعدُّ استعمال البريدنيزون (ستيرويدات قشريَّة) وتوسيليزوماب والأسبرين علاجًا فعَّالًا عادةً.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الالتهاب الوعائي).
كما يُعدُّ التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة من حالات الالتهاب الوعائيَّة الشائعة نسبيًّا في الولايات المتحدة وأوروبا.تكون نسبة إصابة النساء أكبر من نسبة إصابة الرجال.يحدث التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة عند الاشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 55 عامًا عادةً، وهو يحدث غالبًا عندما يكون عمر الأشخاص حَوالى 70 عامًا.كما يُعاني حَوالى 40 - 60٪ من المصابين بالالتهاب من أعراض ألم العضلات الروماتزمي.وما زال سبب حدوث هذه الاضطرابات غير معروف.
أعراض التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة
يمكن أن تبدأ الأَعرَاض تدريجيًّا خلال عدة أسابيع أو بشكلٍ مفاجئ.قد يعاني المرضى من الحمَّى مع الشعور بالتعب والانزعاج العام.يمكن أن يحدث لديهم نقصٌ غير مقصود في الوزن وتعرُّقٌ أكثر من المعتاد.وتختلف الأعراض باختلاف الشرايين المصابة.
الصُّداعُ وألم فروة الرأس
تحدث الإصابة في شرايين الرأس الكبيرة عادةً، ممَّا يؤدي إلى الشعور بصداعٍ شديدٍ ونابضٍ في بعض الأحيان وذلك في منطقة الصدغين أو الجزء الخلفي من الرأس والذي يحدث للمرَّة الأولى.يمكن الشعور بالإيلام عند جسِّ شرايين الصدغ مع الشعور بتورُّمها وتحدُّبها.قد يشعر الشخص بألمٍ عند لمس فروة الرأس أو عند تفريش الشعر.
العمى والاضطرابات الإبصاريَّة
يمكن أن تحدث ازدواجيَّة أو تشوُّش في الرؤية أو تشكُّل بقع عمياء كبيرة أو إصابة مفاجئة بالعمى في إحدى العينين تزول خلال بضع دقائق أو مشاكل عينيَّة أخرى.ويُعدُّ العمى الدائم هو الخطر الأكبر، وهو ما يمكن أن يحدثَ فجأة عند توقُّف جريان الدَّم إلى العصب البصري.ومن غير الشائع حدوث العمى الكامل في كلتا العينين إذا بدأ العلاج فورَ الاشتباه بالتشخيص، إلَّا أنَّه يمكن أن يحدث عند عدم استعمال العلاج.وقد انخفض عدد الإصابات بالاضطرابات البصرية في حين ارتفعت معدَّلات التعافي خلال السنوات الـ 50 الماضية، ويعود ذلك على الأرجح إلى التشخيص المبكِّر لالتهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة وعلاجه قبل إصابة العينين.
ألمُ الفك واللسان
تتأذَّى عضلات الفك وتصبح متعبة بعد فترة قصيرة من بَدء الأشخاص بالمضغ عادةً.كما قد يتأذَّى اللسان عند تناول الطعام أو التحدُّث.يكون المرضى الذين يعانون من ألمٍ في الفك واللسان أكثرَ عرضةً للإصابة بمشاكل بصرية.
المشاكلُ العصبيَّة والقلبيَّة الوعائيَّة
يتوقف جريان الدَّم إلى الدماغ في بعض الأحيان لتحدثَ السكتة الدماغية.
يؤدي الالتهاب إلى إلحاق الضرر بالشريان الأبهر في بعض الأحيان، ممَّا يؤدي إلى تمزُّق بطانته (تسلُّخ) أو تشكُّل انتفاخ (أمَّهات دم) في جداره.
يمكن عند وجود ألم العضلات الروماتيزمي الشعور أيضًا بألمٍ شديدٍ وتيبُّسٍ في الرقبة والكتفين والورك والذي يتفاقم خلال الليل وفي الصباح.
هل تعلم...
تشخيص التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة
تقييم الطبيب
الاختبارات الدموية
خزع الشِّريان الصِّدغي
في بعض الأحيان، تخطيط الصدى للشرايين الصدغية
يشتبه الأطباءُ بتشخيص التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة بناءً على الأَعرَاض وعلى نتائج الفَحص السَّريري.يجسُّ الأطباء الصدغين لمعرفة ما إذا كانت الشرايين الصدغيَّة قاسية أو مُتحدِّبة أو مؤلمة عند اللمس.
وتُجرى اختباراتٌ دمويَّة،يمكن للنتائج أن تدعمَ التَّشخيص؛فمثلًا، تشير الإصابة بفقر الدم والارتفاع الكبير في سرعة تثفُّل الدم (ESR) ومستوى بروتين سي التفاعلي إلى وجود التهاب.
وكثيرًا ما تؤخذ خزعةٌ من الشريان الصدغي (في الصُّدغ) لتأكيد التَّشخيص.
ثمة اختبارٌ آخر للمساعدة على تأكيد التَّشخيص هو التصوير بالأمواج فوق الصوتية للشرايين الصدغيَّة. يمكن لهذا الاختبار أن ينفي الحاجة لأخذ الخزعة في بعض الأحيان.
يكون التشخيص أكثر احتمالًا إذا كان المريض يعاني أيضًا من أعراض ألم العضلات الروماتزمي.
أمَّا عند الاشتباه في وجود إصابةٍ بالتهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة في الشرايين الضَّخمة كالشريان الأبهر وفروعه الرئيسيَّة، فيمكن اللجوء إلى تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي لتأكيد التشخيص.
خزعة الشِّريان الصِّدغي
تعدُّ خزعة الشريان الصدغي الإجراء الحاسم لوضع تشخيص التهاب الشريان الصدغي.يُستَعمل الفحص بتخطيط الصدى الدوبلري في بعض الأحيان لتحديد موضع جزء الشريان الصدغي الذي استُؤصلت منه العيِّنة.بعدَ حقن مخدر موضعي، يُجرى شقٌّ سطحيٌّ فوق الشريان مباشرةً، ثمَّ يُستأصلُ جزءٌ من الشريان لا يقلُّ طوله عن 2.5 سم؛ثم تجرِي خياطة الشق.
علاج التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة
بريدنيزون
جرعة منخفضة من الأسبرين
توسيليزوماب Tocilizumab
مع العلاج، يتعافى معظم المصاين بالتهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة بشكل كامل، لكن الاضطراب قد يعود.
يبدأ علاج التهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة بمجرد الاشتباه في الاضطراب لأنَّ الحالة قد تتقدَّم إلى العمى إذا لم تُعالَج.ويبدأ العلاج حتى قبل استئصال الخزعة عادةً.لا تؤثِّر المعالجة في نتائج الخزعة طالما استُؤصلت الخزعة خلال الأسبوعين التاليين لبدء العلاج.
يكون استعمال البريدنيزون (الستيرويد القشري) فعَّالًا.تكون الجرعة المُستعملة في بداية العلاج مرتفعةً لإيقاف الالتهاب في الأوعية الدموية ومنع حدوث نقص في الرؤية؛ثمَّ يوصي الأطباء بخفض الجرعة تدريجيًّا بعد عدَّة أسابيع مع تحسُّن الحالة.يحتاج معظم الأشخاص إلى استعمال البريدنيزون لمدة عامين على الأقل لضبط الأَعرَاض ومنع الإصابة بالعمى.توسيليزوماب هو دواء آخر يَحُدُّ من شدَّة الالتهاب.يُوصي الأطبَّاء بالاقتصار على استعمال توسيليزوماب أو استعماله في توليفةٍ مع الستيرويدات القشريَّة بهدف التقليل من فترة استعمال الستيرويدات القشريَّة أو من جرعتها التي يحتاج الأشخاص إلى استعمالها.
كما يوصي الأطباء باستعمال جرعةٍ منخفضةٍ من الأسبرين يوميًّا للمساعدة على الوقاية من حدوث السكتات الدماغية.
أضواء على الشيخوخة: التهاب الشِّريان ذو الخلايا العملاقة وألم العضلات الروماتيزمي
يُصيب التهاب الشريان (الصدغي) ذو الخلايا العملاقة وألم العضلات الروماتيزمي، واللذان يتزامن حدوثهما غالبًا، الأشخاصَ الذين تجاوزت أعمارهم 55 عامًا بشكلٍ خاص تقريبًا.تصبح هذه الاضطرابات أكثر شُيُوعًا مع التقدم في السن.وتكون فرصة إصابة الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 80 عامًا أكبر بـمقدار 10 مرَّات مقارنةً بفرصة إصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50-59 عامًا.
تتسبَّب الإصابة بالتهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة عادةً في حدوث صداعٍ نابضٍ واضطراباتٍ في الرؤية (بما فيها الألم في العينين وفي محيطها).تؤدي الإصابة بألم العضلات الروماتيزمي إلى جعل العضلات مؤلمةً ومُتيبِّسة.ويؤدي عدم معالجة الألم الذي تُسبِّبه هذه الاضطرابات، سواءٌ كانت تحدث بشكلٍ متزامنٍ أو منفصل، إلى جعل الحياة اليوميَّة شديدة الصعوبة.كما قد يتسبَّبُ تأخيرُ بدءِ علاج التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة إلى حدوثِ العمى.
العلاج الرئيسي لهذه الاضطرابات هو الستيرويدات القشريَّة، والتي قد يُسبِّب استعمالها مشكلة عند كبار السن.قد يؤدي استعمال هذه الأدوية إلى حدوث تحسُّنٍ كبير وهي ضرورية لمنع الإصابة بالعمى.إلَّا أنَّ فرصة ظهور تأثيراتها الجانبيَّة تكون أكبر عند كبار السن.يمكن أن يُعاني الأشخاص من حدوث احتباسٍ للسوائل أو من ازدياد شهيَّتهم للطعام وقد يُعانون من التخليط الذهني.وقد تزداد نسبة السكر في الدَّم، ممَّا يؤدي إلى الإصابة بداء السكَّري في بعض الأحيان، وقد تنقص كثافة العظام.يمكن أن يرتفع ضغط الدم.وللحدِّ من مخاطر هذه التَّأثيرات، يلجأ الأطباء إلى خفض جرعة الستيرويدات القشرية وإيقاف استعمال الدواء في أقرب وقتٍ ممكن.
ويُوصى كبار السن الذين يستعملون الستيرويدات القشرية باتخاذ تدابيرٍ للمساعدة على الحفاظ على كثافة العظام.حيث يمكنهم ممارسة تمارين رفع وزن الجِّسم واستعمال مكمِّلات الكالسيوم مع فيتامين D.يمكن أن يساعد استعمال أدوية إعادة الامتصاص على زيادة كثافة العظام.ومن الأمثلة عن هذه الأدوية نجد البيسفوسفونات (مثل أليندرونات alendronate أو ريسدرونات risedronate أو إيباندرونات ibandronate أو حمض زوليدرونيك zoledronic acid).
يؤدي الاستمرار المنتظم في العلاج وفق التعليمات إلى شفاء الكثير من الأشخاص بشكلٍ كامل.
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Vasculitis Foundation: توفر معلومات للمرضى حول الالتهاب الوعائي، بما في ذلك كيفية العثور على طبيب، والحصول على معلومات حول الدراسات البحثية، والانضمام إلى مجموعات مناصرة المرضى