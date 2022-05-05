التهابُ الشريان ذو الخلايا العملاقة

تقييم الطبيب

الاختبارات الدموية

خزع الشِّريان الصِّدغي

في بعض الأحيان، تخطيط الصدى للشرايين الصدغية

يشتبه الأطباءُ بتشخيص التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة بناءً على الأَعرَاض وعلى نتائج الفَحص السَّريري.يجسُّ الأطباء الصدغين لمعرفة ما إذا كانت الشرايين الصدغيَّة قاسية أو مُتحدِّبة أو مؤلمة عند اللمس.

وتُجرى اختباراتٌ دمويَّة،يمكن للنتائج أن تدعمَ التَّشخيص؛فمثلًا، تشير الإصابة بفقر الدم والارتفاع الكبير في سرعة تثفُّل الدم (ESR) ومستوى بروتين سي التفاعلي إلى وجود التهاب.

وكثيرًا ما تؤخذ خزعةٌ من الشريان الصدغي (في الصُّدغ) لتأكيد التَّشخيص.

ثمة اختبارٌ آخر للمساعدة على تأكيد التَّشخيص هو التصوير بالأمواج فوق الصوتية للشرايين الصدغيَّة. يمكن لهذا الاختبار أن ينفي الحاجة لأخذ الخزعة في بعض الأحيان.

يكون التشخيص أكثر احتمالًا إذا كان المريض يعاني أيضًا من أعراض ألم العضلات الروماتزمي.

أمَّا عند الاشتباه في وجود إصابةٍ بالتهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة في الشرايين الضَّخمة كالشريان الأبهر وفروعه الرئيسيَّة، فيمكن اللجوء إلى تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي لتأكيد التشخيص.