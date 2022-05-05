التهابُ الأوعية المجهري

تَقيِيم الطَّبيب

اختبارات دمويَّة وبوليَّة

الخزعة

تصوير الصَّدر أحيانًا

يشتبه الأطباء بالتهاب الأوعية المجهري بناءً على الأَعرَاض.

تُجرى اختباراتٌ دمويَّة وبوليَّة.لا يمكن لهذه الاختبارات أن تُحدِّد بدقَّةٍ نوع الاضطراب إلَّا أنَّه يمكنها تأكيد وجود التهاب.كما يمكن للاختبارات الدَّمويَّة أن تساعدَ الأطباء على كشف وجود نزفٍ في السبيل الهضمي.يُجرى اختِبارٌ دمويٌّ للتحري عن وجود أضدَّادٍ غير طبيعية، مثل المضادات الهيوليَّة المضادَّة للعدلة (ANCA)، التي تهاجم خلايا دمويَّة بيضاء مُعيَّنة.قد تكون سرعة تثفُّل الكريَّات الحمر (ESR) ومستويات بروتين سي التفاعلي وخلايا الدَّم البيضاء والصُّفَيحات الدَّمويَّة شديدة الارتفاع، ممَّا يدلُّّ على وجود التهابٍ نشيط.يمكن أن يكون مستوى خلايا الدَّم الحمراء شديد الانخفاض، ممَّا يشير إلى الإصابة بفقر دمٍٍ شديد نتيجة حدوث نزفٍ في الرئتين.تُفحصُ عيِّنةٌ من البول للتَّحرَّي عن وجود بروتين وخلايا دمويَّة حمراء.يمكن لهذه المعلومات أن تساعد الأطبَّاء على تحديد وجود إصابةٍ في الكِلى.

تُستأصلُ خزعةٌ من النسيج المُصاب (من الجلد أو الرئتين أو الكِلى عادةً) لتأكيد التَّشخيص.

يُجرى تصويرٌ للصَّدر عند الأشخاص الذين يعانون من أعراضٍ في السَّبيل التنفُّسي.يُعدُّ استعمال التَّصوير المقطعي المُحوسَب أكثر كفاءةً من صورالأشعَّة السينيَّة للصَّدر عند التَّحرِّي عن وجود نزوفٍ بكميَّات صغيرة في الرئتين.يمكن عند وجود علاماتٍ على حدوث نزفٍ إدخال أنبوب مشاهدةٍ مرنٍ عن طريق الأنف أو الفم إلى المَسالِك الهَوائيَّة لمشاهدة الرئتين بشكلٍ مباشر (تنظير القصبات).ويمكن لهذا الإجراء تأكيدَ وجود نزفٍ (أو حالة عدوى، وهو السبب المحتمل الآخر لظهور أعراض السَّبيل التنفُّسي).