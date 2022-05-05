الالتهاب الوعائي المرتبط بالغلوبولين المناعي أ

يظهر طفحٌ من البقع الصغيرة التي تبدو شبيهةً بكدماتٍ أو بتحدُّباتٍ أرجوانيَّة محمرَّة (فرفرية) على القدمين والساقين، وأحيانًا، على الجذع والذراعين عند المصابين بالالتهاب الوعائي المرتبط بالغلوبولين المناعي A.قد يبدو الطفح الجلدي في البداية شبيهًا بالشرى المُتجمِّع.ويمكن أن تظهرَ بقعٌ وتحدُّباتٌ جديدةٌ على الجذع بعد بضعة أيام أو أسابيع في بعض الأحيان.كما يُعاني معظم الأطفال من حمَّى ووجع وإيلام وتورُّم في المَفاصِل، كما في مفاصل الكاحلين والركبتين والوركين والمعصمين والمرفقين.

الالتهاب الوعائي المرتبط بالغلوبولين المناعي A (فُرفرية شونلاين هينو... الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

ومن الشائع الشعور بمغصٍ في البطن وبالإيلام والغثيان والقيء ويصبح البراز أسودَ قطرانيًّا (تغوُّط أسود) وإسهال.وقد يحتوي البراز أو البول على دم.وتنزلق الأمعاء داخل بعضها في حالاتٍ نادرة، في حالةٍ تشبه المنظار القابل للطي.تسمَّى هذه المضاعفة انغلاف الأمعاء، حيث يمكن أن تسبِّب تقيُّؤًا وألمًا مفاجئًا في المعدة نتيجة انسداد الأمعاء.

تزول الأعراض بعد حَوالى أربعة أسابيع عادةً ولكنَّها تعود لمرَّة واحدة على الأقل بعد بضعة أسابيع غالبًا.يتعافى معظم الأشخاص بشكلٍ كامل.وتحدث إصابةٌ بداءٍ كلويٍّ مزمنٍ في حالاتٍ نادرة.

يحدث الانغلاف في حالاتٍ نادرة عند البالغين، ويكون حدوث داء الكلى المزمن أكثر شيوعًا عند الأطفال.