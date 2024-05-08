مُتَلاَزِمَةُ النَّفَق المِرفَقِيّ cubital tunnel syndrome هي اضطراب ينجُم عن انضغاط (أو انعقال) العصب الزندي في المرفق،

حيث يُمكن أن يسبب الاستخدام المتكرر للمرفق مُتلازمة النفق المِرفَقِيّ.

تنطوي الأعراضُ على الخدر والإحساس بالوخز في الخنصر والبنصر وألمٍ في المرفق.

يضع الأطباءُ التشخيص استنادًا إلى الفحص؛ وإذا لزم الأمر، استنادًا إلى نتائج فحوص وظائف الأعصاب.

تنطوي المُعالجة على العلاج الفيزيائي والجبيرة أو الجراحة في بعض الأحيان.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

العصب الزندي الصورة

يسمى النَّفَقِ المِرفَقِيّ نفقًا، لأنه الممر الضيق الذي يمر عبره العصب الزندي حول المرفق في طريقه إلى المعصم واليد؛وهوَ ينقل الإحساسَ للخنصر والبنصر وإلى جانب اليد.ونظرًا إلى أنَّ العصبَ الزندي يكون قريبًا من سطح الجلد على المرفق ("العظم الطَّريف أو الضاحك")، فإنه يتضرر بسهولة من خلال الاتكاء المتكرر على المرفق أو عن طريق ثني المرفق لفترات طويلة أو بسبب نمو غير طبيعي للعظام في المنطقة أحيانًا.

تُعد مُتَلاَزِمَة النَّفَق المِرفَقِيّ أقلّ شُيُوعًا من مُتلازمة النفق الرسغي.ويكون لاعِبُو البيسبول عرضةً للإصابة بمُتلازمة النفق المرفقي، لأنَّ رمي كرة تُسمَّى المُنزِلقة slider تحتاج إلى الكثير من ثني الذراع.

أعراض مُتَلاَزِمَةُ النَّفَقِ المِرفَقِيّ تنطوي أعراضُ مُتلازمة النفق المرفقي على الخدر والإحساس بالوخز في الخنصر والبنصر وألمٍ في المرفق؛وفي نهاية المطاف، قَد يحدث ضعف في اليد خُصوصًا في الخنصر والبنصر.كما قد يُؤثِّرُ الضعف أيضًا في القدرة على القرص باستخدام الإبهام والسبابة وفي القدرة على الإمساك باليد، وذلك لأن العصب المرفقي يضبط معظم العضلات الصغيرة في اليد. يمكن أن تؤدي مُتلازمة النفق المرفقي المزمنة والشديدة إلى ضمور العضلات وتشوه يُشبه المخلب في اليد.

تشخيص مُتَلاَزِمَةُ النَّفَقِ المِرفَقِيّ فحص الطبيب

دراسات التوصيل العصبي أحيَانًا

الفحوصات التصويرية في بعض الأحيان يُشخِّصُ الأطباءُ مُتلازمة النفق المرفقي استنادًا إلى الفحص غالبًا؛ولكن، قد تكون هناك حاجة إلى دراسات توصيل العصب أو اختبارات التصوير المتقدمة، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية، للمساعدة على تحديد المنطقة التي حدث فيها ضرر في العصب بشكلٍ دقيق، خُصوصًا إذا أخذ الأطباء الجراحة بعين الاعتبار.