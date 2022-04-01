لمحَة عن اضطرابات اليد

تنطوي تشوهاتُ اليد والأصابع على التشوُّه الشبيه بعُنُقِ البَجعَة وتَشَوُّه العُروَة وتَقَفُّع دُوبويتران.قد تنجُم هذه التشوهاتُ عن إحدى الإصابات أو عن اضطراب آخر (مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي).

يقومُ الأطباءُ عادةً بتشخيص تشوّهات اليد والأصابع استنادًا إلى الفحص.

يمكن معالجة التشوّهات عن طريق الجبيرة أو التمارين أحيانًا؛ ولكنَّ استمرار التشوّه لأسابيعَ أو أشهر قد يجعل هذه المُعالِجات غير فعالة نتيجة حدوث التندُّب؛قد توجد ضرورةٌ لاستعمال العلاج الجراحي عند فشل العلاج بالجبيرة أو بالتمارين الرياضيَّة.