لمحَة عن اضطرابات اليد

تنطوي اضطراباتُ اليد والأصابع على العقد والتَّشوُّهات والاضطرابات المرتبطة بالأعصاب أو الأوعية الدَّمويَّة وخشونة المفاصل والإصبع الزناديَّة وداء كِينبُوك وحالات العَدوى.
تنطوي بعضُ الاضطرابات الأخرى التي تصيب اليدين والأصابع على الكسور وإصابات أخرى والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الأوتار والتهاب غمد الوتر و متلازمة دي كيرفان ومتلازمة رينود وتعجُّر الإصبع و متلازمة الألم الموضعي المعقد وبعض العيوب الخِلقيَّة.
تشوُّهاتُ اليد والأصابع
تنطوي تشوهاتُ اليد والأصابع على التشوُّه الشبيه بعُنُقِ البَجعَة وتَشَوُّه العُروَة وتَقَفُّع دُوبويتران.قد تنجُم هذه التشوهاتُ عن إحدى الإصابات أو عن اضطراب آخر (مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي).
يقومُ الأطباءُ عادةً بتشخيص تشوّهات اليد والأصابع استنادًا إلى الفحص.
يمكن معالجة التشوّهات عن طريق الجبيرة أو التمارين أحيانًا؛ ولكنَّ استمرار التشوّه لأسابيعَ أو أشهر قد يجعل هذه المُعالِجات غير فعالة نتيجة حدوث التندُّب؛قد توجد ضرورةٌ لاستعمال العلاج الجراحي عند فشل العلاج بالجبيرة أو بالتمارين الرياضيَّة.
حالاتُ عدوى اليد والأصابع
يُمكن لعضَّات الإنسان والحيوان أن تُسبِّبَ عدوى في اليدين ( انظر حالات عدوى اليَد الناجمة عن عضّات)،تنطوي بعضُ حالات العدوى الأخرى على الدَّاحِس felon والداحِس الهربسيّ herpetic whitlow وخُراج اليد وعدوى غمد الوتر tendon sheath والدَّاحس (عدوى جرثوميَّة في الجلد المحيط بإظفر الإصبع).يمكن أن تسبّب عدوى اليد والأصابع ألمًا مستمرًا شديدًا ونابضًا.
يعتمد الأطباءُ في وضع تشخيص عدوى اليد والأصابع على الفحص وفي بعض الأحيان على صور الأشعة السينية أو اختبارات التصوير الأخرى.
تُعالج معظم حالات عدوى اليد بالمضادات الحيويَّة التي تُستَعملُ عبرَ الفم أو الوريد، وأحيانًا الجراحة.
متلازماتُ انضغاط أعصاب اليد
مُتلازمة النفق الرسغي Carpal tunnel و مُتَلازِمَة النَّفَق المِرفَقِيّ cubital tunnel ومُتلازمة النفق الكعبري radial tunnel هي متلازمات انضغاط أعصاب اليد؛وفي هذه الاضطرابات، يضغط شيء ما، يكون نسيجًا عظميًا أو نسيجًا ضامًا عادةً، على أحد الأعصاب، ويُسبب شذوذات في الإحساس أو الحركة أو كليهما.تنطوي أعراضُ مُتَلازِمَات ضغط العصب على الشعور بالنخز أو الألم أو نقص الإحساس أو الضعف أو توليفة منها.
يُمكن تشخيص متلازمات ضغط العصب من خلال الفحص، كما يمكن تأكيد التشخيص غالبًا عن طريق تخطيط كهربيَّة العضل ودراسات التَّوصيل العصبي.
بالنسبة إلى هذه المتلازمات، قد تكون الجراحة ضرورية لتخفيف شدَّة الضغط على العصب إذا كانت الأعراض شديدة، على الرغم من العلاجات الأخرى، أو عند وجود نقص دائم في في الإحساس أو ضعف.