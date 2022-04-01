يمكن أن تحدثَ عدوى جرثوميَّة في غمد الوتر الذي يحيط بالأوتار في راحة اليد وداخل الأصابع.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

قد تظهر جيوب من القيح (خُراجات) حول الأوتار التي تمتدُّ على طول الجهة الدَّاخليَّة من اليد والأصابع.توجد هذه الأوتار داخل غلاف من الأنسجة يسمَّى غمد الوتر.ويُساعد هذا الغمد الأوتارَ على الانزلاق بسلاسة.

ينجم خراجُ غمد الوتر عن إصابةٍ تخترق أحد التجاعيد على جانب راحة اليد من الإصبع.كما قد ينتشر القيح من داحسٍ غير معالج من طرف الإصبع إلى نهاية غمد الوتر،وتتشكل عدوى وقيح حول الوتر ممَّا يُخرِّب النسيج بسرعة،وتتضرّر آلية انزلاق الوتر ممَّا يُضعف حركة الإصبع بشكلٍ كبيرٍ.

تنطوي أعراضُ عدوى غمد الوتر على التورم والألم في الإصبع والإيلام فوق غمد الوتر،ويشعر المريضُ أنَّ الإصبع في حالٍ افضل عندما يقوم بثنيها،وقد يؤدي تحريك الإصبع إلى الشعور بألمٍ شديد،ومن الشَّائع حدوث الحُمَّى.

عدوى غمد الوتر في الأصابع نموذج ثلاثيّ الأبعاد

تشخيص عدوى غمد الوتر فحص الطبيب

التصوير بالأشعة السينية

المُستنبتات أو الزروع يُشخِّصُ الأطباءُ عدوى غمد الوتر استنادًا إلى الفحص،ويستخدمون الأشعَّة السِّينية للتحري عن أيِّ أجسام أجنبيَّّة (مثل جزء من سنّ أو إبرة أو أيِّ شيء آخر) قد تكون مختفيةً تحت الجلد. تستدعي معرفة نوع الجرثومة التي تُسبب العدوى أخّذ الأطباءِ عينِّة من القيح من الجرح، ويُحاولون (استنبات) الجرثومة في المختبر.