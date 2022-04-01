خُراج اليد

خراج اليد هو تجمُّع للقيح في اليد، بسبب عدوى جرثوميَّة عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

وهي شائعة إلى حدٍّ ما، وتنجُم عن إصابة عادةً.

قد يحدث خراج سطحي تحت الجلد مباشرة في أيِّ مكانٍ في اليد، وهو ينجم بشكلٍ دائمٍ تقريبًا عن إصابة بسيطة، مثل وخزة بُرادَة أو إبرة.يحدث ألم شديد ودفء واحمرار فوق الخراج، مع تورُّم العُقَد اللِّمفِيَّةُ في الإبط غالبًا.

قد يحدث خُراجٌ أعمق في أيِّ جزءٍ من راحة اليد، وينتشر بين عظام الأسناع metacarpal bone (عظام اليد بين الرسغ والأصابع).قد تحدث هذه العدوى بعد تعرُّض الجلد إلى التمزق أو حدوث ثقب في اليد بواسطة شيء حاد.وقد تنجم خراجات راحة اليدّ عن ثفنٍ callus مُصاب بعدوى.تبدأ خُراجات اليد بألمٍ نابضٍ شديد مع تورُّم وإيلام شديد عند اللمس،وقد يكون التَّورم والألم أكثر شدَّةً في الجزء العلوي من اليد مقارنة براحة اليد.

عظام اليد والمعصم الصورة

يعتمد الأطباءُ في تشخيص خراج اليدّ على الفحص؛ويستخدمون الأشعَّة السِّينية للتحري عن أيِّ أجسامٍ غريبة (مثل جزء من سنّ أو إبرة أو أيِّ شيءٍ آخر) قد تكون مختفيةً تحت الجلد.