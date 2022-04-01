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خُراج اليد

حسبDavid R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
تمت مراجعته شعبان 1443

خراج اليد هو تجمُّع للقيح في اليد، بسبب عدوى جرثوميَّة عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

وهي شائعة إلى حدٍّ ما، وتنجُم عن إصابة عادةً.

قد يحدث خراج سطحي تحت الجلد مباشرة في أيِّ مكانٍ في اليد، وهو ينجم بشكلٍ دائمٍ تقريبًا عن إصابة بسيطة، مثل وخزة بُرادَة أو إبرة.يحدث ألم شديد ودفء واحمرار فوق الخراج، مع تورُّم العُقَد اللِّمفِيَّةُ في الإبط غالبًا.

قد يحدث خُراجٌ أعمق في أيِّ جزءٍ من راحة اليد، وينتشر بين عظام الأسناع metacarpal bone (عظام اليد بين الرسغ والأصابع).قد تحدث هذه العدوى بعد تعرُّض الجلد إلى التمزق أو حدوث ثقب في اليد بواسطة شيء حاد.وقد تنجم خراجات راحة اليدّ عن ثفنٍ callus مُصاب بعدوى.تبدأ خُراجات اليد بألمٍ نابضٍ شديد مع تورُّم وإيلام شديد عند اللمس،وقد يكون التَّورم والألم أكثر شدَّةً في الجزء العلوي من اليد مقارنة براحة اليد.

يعتمد الأطباءُ في تشخيص خراج اليدّ على الفحص؛ويستخدمون الأشعَّة السِّينية للتحري عن أيِّ أجسامٍ غريبة (مثل جزء من سنّ أو إبرة أو أيِّ شيءٍ آخر) قد تكون مختفيةً تحت الجلد.

علاج خراج اليد

  • تصريف القيح

  • المضادَّات الحيويَّة والجبيرة

تنطوي معالجة خراجات اليد على تصريف القيح جراحيًا من خلال شق؛كما تُستَعمل المضادَّات الحيويَّة، ويضع الأشخاص جبيرة إلى أن تزول العدوى،

وبعد ذلك، قد يحتاجُ المرضى إلى العلاج الطبيعي للتَّغلُّب على التيبس والتَّورُّم وتحسين الأداء.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.