خشونة مفاصل اليد

تدابير لتخفيف شدَّة الألم

حقنة تحتوي على ستيرويد قشري أو الجراحة في بعض الأحيان

قد تنطوي معالجة الفُصَال العَظمِيّ في اليد على القيام بتمارين مجال الحركة في الماء الدافئ (لتخفيف شدَّة الألم خلال أداء التمارين وإبقاء المَفاصِل مرنة قدر الإمكان)، وعلى الراحة والتجبير بشكل متقطع للوقاية من التشوه واستعمال المسكنات أو (مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية)، التي تُطبق موضعيًا أو تؤخذ عن طريق الفم، لتسكين الألم وتخفيف التورم.

يمكن أن توجد حاجةٌ في بعض الأحيان إلى حقن ستيرويد قشري في المَفاصِل المصابة بشدة لخفض شدَّة الألم وزيادة مجال الحركة،

عندما يكون الفُصَالُ العَظمِيّ مستفحلاً ولا تكون المعالجات الأخرى فعّالة، قد يحتاج المَفصِل إلى إعادة بنائه أو دمجه جِراحيًا في بعض الأحيان.مفصل اليد الذي يتطلب الجراحة غالبًا لتدبير الفصال العظمي هو المفصل في قاعدة الإبهام.