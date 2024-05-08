يُسبب الفُصَالُ العَظمِيّ في اليد (خشونة مفاصلها) تورمًا وألمًا، وأحيانًا يؤدي إلى تشكُل الكيسات على مفاصل الأصابع (لاسيَّما الأبعد منها).
يُؤدِّي الفُصَال العَظمِيّ في اليد إلى أن تُصبح العظام فوق المَفاصِل الأبعد للأصابع (عُقَدُ هِيبِردين)، والمَفاصِل الوسطى للأصابع (عُقَد بوشار)، كبيرةً.تُصبح هذه المَفاصِل وقاعدة الإبهام متيبسةً ومؤلمة في بعض الأحيان،ولا يتأثر الرسغ والمَفاصِل بين الأصابع واليد عادةً،ولكن، يمكن أن يحدث سوء ارتصاف في المفاصل المصابة.
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(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).
تشخيص خشونة مفاصل اليد
فحص الطبيب
التصوير بالأشعة السينية
الفحوص الدَّمويَّة
يستطيع الأطباءُ تشخيصَ الفُصال العظمي في اليد استنادًا إلى الفحص عادةً،كما يُمكن اكتشاف التشوُّه عن طريق الأشعَّة السِّينية.
ولاستبعاد التهاب المَفاصِل الروماتويدي وأنواع أخرى من التهاب المَفاصِل، قد يجري الأطباءُ فحوصٍ دمويَّة للتحري عن مؤشرات الالتهاب.تكون نتائج هذه الفحوص سلبيَّةَ في أغلب الأوقات عند المصابين بالفُصال العظمي.
علاج خشونة مفاصل اليد
تدابير لتخفيف شدَّة الألم
حقنة تحتوي على ستيرويد قشري أو الجراحة في بعض الأحيان
قد تنطوي معالجة الفُصَال العَظمِيّ في اليد على القيام بتمارين مجال الحركة في الماء الدافئ (لتخفيف شدَّة الألم خلال أداء التمارين وإبقاء المَفاصِل مرنة قدر الإمكان)، وعلى الراحة والتجبير بشكل متقطع للوقاية من التشوه واستعمال المسكنات أو (مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية)، التي تُطبق موضعيًا أو تؤخذ عن طريق الفم، لتسكين الألم وتخفيف التورم.
يمكن أن توجد حاجةٌ في بعض الأحيان إلى حقن ستيرويد قشري في المَفاصِل المصابة بشدة لخفض شدَّة الألم وزيادة مجال الحركة،
عندما يكون الفُصَالُ العَظمِيّ مستفحلاً ولا تكون المعالجات الأخرى فعّالة، قد يحتاج المَفصِل إلى إعادة بنائه أو دمجه جِراحيًا في بعض الأحيان.مفصل اليد الذي يتطلب الجراحة غالبًا لتدبير الفصال العظمي هو المفصل في قاعدة الإبهام.