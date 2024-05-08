حالات عدوى اليَد الناجمة عن عضّات

فحص الطبيب

التصوير بالأشعة السينية

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على الرغم من أن الأطباء يضعون تشخيص جرح العضة المصاب بالعدوى على الفحص السريري، فغالبًا ما يُجرى التصوير بالأشعَّة السِّينية للتحري عن كسرٍ، أو سنٍ، أو أيِّ أجسام غريبة أخرى يُمكنها أن تُسبب العدوى أو تفاقمها.

يستدعي التَّعرفُ إلى نوع الجرثوم الذي يُسبِّبُ العدوى قيام الأطباءُ بأخذ مسحةً من داخل الجرح أو بأخذ عيِّنةٍ من القيح من الجرح ويُحاولون (استنبات) الجرثوم في المختبر.