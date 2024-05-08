إنَّ أكثر أنواع عضات الإنسان المرتبطة بعدوى اليد هي إصابة براجم (المناطق فوق مفاصل الأصابع) الشخص الذي يلكم شخصًا آخر في الفم (تُسمّى إصابة القبضة أو عضَّة الشجار).كما تُعدُّ عضاتُ الحيوانات من الأَسبَاب الشائعة لحالات عدوى اليد.يمكن أن ينجم تلوُّث الجرح بعدَّة أنواعٍ الجراثيم عن عضَّات الإنسان والحيوان.ومن المحتمل أن تكونَ جميعُ الإصابات الناجمة عن العض خطيرة، ويمكن أن تُسبّب عدوى شديدة أو مضاعفاتٍ خطيرة (مثل عدوى الأوتار أو التِهاب المَفصِل العَدوائِيّ infectious arthritis).
تُسبب العضات المُعدية الألم والتَّورُّم والاحمرار وشعورًا بالإيلامَ.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).
تشخيص حالات عدوى اليد الناجمة عن العضّات
فحص الطبيب
التصوير بالأشعة السينية
المستنبتات Cultures
على الرغم من أن الأطباء يضعون تشخيص جرح العضة المصاب بالعدوى على الفحص السريري، فغالبًا ما يُجرى التصوير بالأشعَّة السِّينية للتحري عن كسرٍ، أو سنٍ، أو أيِّ أجسام غريبة أخرى يُمكنها أن تُسبب العدوى أو تفاقمها.
يستدعي التَّعرفُ إلى نوع الجرثوم الذي يُسبِّبُ العدوى قيام الأطباءُ بأخذ مسحةً من داخل الجرح أو بأخذ عيِّنةٍ من القيح من الجرح ويُحاولون (استنبات) الجرثوم في المختبر.
علاج حالات عدوى اليَد الناجمة عن عضّات
تنظيف شامل للجرح
المضادَّات الحيويَّة
ينبغي تنظيف المنطقة المصابة جيدًا،يقومُ الأطباءُ بإجراءٍ جراحيٍّ عادةً للتأكد من تنظيف الجرح بالكامل،ويقومون بعد ذلك بترك الجرح مفتوحًا عادةً ليجري تصريفه.إذا لم تكن العدوى شديدة ولم يكن الجرح عميقًا، تُستعمَل المضادات الحيويَّة عبر الفم لمنع انتشار العدوى.وإذا اشتبه الأطباء بوجود عدوى في المَفصِل (التِهاب المَفصِلِ العَدوائِيّ)، تُستَعملُ المضادَّات الحيوية عبر الوريد للوقاية من تخرُّب المفصل بشكلٍ دائمٍ،ويجري تحديد المُضاد الحيوي الفعَّال وفقًا لنوع الجرثوم الشائع في مجتمع الشخص.إذا كانت العدوى شديدةً، يجري إدخال الشخص إلى المستشفى ويُعطى المضادَّات الحيويَّة عن طريق الوريد.
هل تعلم...
يضع الأطباء ضمادًا على الجرح، ويطلبون من المرضى رفع اليدين لأطول فترة ممكنة؛ ويُفضَّل أن يكون المستوى فوق الرأس، وذلك للحفاظ على نظافة الجرح والتقليل من التَّورُّم.ويطلبون منهم في بعض الأحيان وضع جبيرةٍ للحفاظ على ثبات اليد في الوضع الأنسب لتعزيز الاستشفاء.
جبيرة اليد
تساعد هذه الجبيرةُ على إبقاء اليد ثابتةً في وضعٍ وظيفيٍّ خلال التئام الجرح.