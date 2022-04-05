التهابُ الجِراب

التهابُ الجراب bursitis هو حالة التهابية مؤلمة في الجراب (كيس مسطح مليء بالسائل يوفِّر التوسيد في موضع احتكاك الجلد والعضلات والأوتار والأربطة بالعظام).
تكون الحركة مؤلمةً عادةً، وقد يصبح الجراب القريب من الجلد متورِّمًا ومُؤلمًا عند لمسه.
يُساعد الألم في محيط الجراب على التشخيص، إلَّا أنَّه من الضروري تحليل السَّائِل المسحوب من الجراب أو إجراء اختبارات التصوير في بعض الأحيان.
تؤدي الراحة المتبوعة بالعلاج الفيزيائي، واستعمال الجبيرة، ومضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة، وحقن الستيرويدات القشريَّة في بعض الأحيان إلى تخفيف شدَّة الأعراض عادةً.
يحتوي الجرابُ على كمّيةٍ صغيرةٍ من السوائل توفِّر التوسيد عادةً.يُقلِّلُ الجراب الاحتكاك ويمنع الاهتراء الذي قد يحدث عند احتكاك البُنى ببعضها بعضًا.تتوضَّع بعض الأجربة تحت الجلد مباشرةً (الجراب السطحي).وتتوضَّع أخرى تحت العضلات والأوتار (أجربة عميقة).يمكن أن تُصاب الأجربة بالالتهاب عند حدوث إصابة أو عند الإجهاد، وقد تتجمَّع كميَّةٌ إضافيَّةٌ من السَّائِل داخلها.
التهاب الجراب ينجم عادةً عن:
التهيُّج النَّاجم عن الاستعمال غير المعتاد أو الإفراط في الاستعمال
كما قد ينجم عن النقرس أو النقرس الكاذب أو التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو حالات عدوى مُعيَّنة، وخصوصًا تلك الناجمة عن عدوى الجراثيم العنقوديَّة الذهبيَّة.يكون التهاب الأجربة مجهولًا غالبًا.
يُعدُّ الكتف أكثر عُرضةً لالتهاب الجراب، إلَّا أنَّ الأجربة في المرفقين والوركين (التهاب الجراب المُدوَّري trochanteric bursitis) والحوض والركبتين وأصابع القدمين والأعقاب (التهاب جراب العرقوب) تُصابُ عادةً.عادةً ما يُعاني المصابون بالتهاب جراب الكتف أيضًا من التهابٍ في الأوتار المُحيطة بالكتف (التهاب وتر الكُفَّة المُدوَّرة - تسمَّى الأوتار وغيرها من البُنى التي تتحرَّك وتدور وتثبِّت الكتف في مكانه بالكُفَّة المُدوَّرة rotator cuff).
أعراض التهاب الجراب
يُسبِّبُ التهابُ الجراب الألم عادةً ويميل إلى تحديد الحركة، ولكنَّ الأعراض النوعيَّة تعتمد على موضع الجراب المُلتهب؛فمثلًا، عندما يصبح الجراب في الكتف ملتهبًا، يصبح رفع الذراع من جانب الجسم (كما هيَ الحال عند ارتداء السترة) مؤلمًا وصعبًا؛إلَّا أنَّ التهاب الجراب في المرفق قد يُسبِّبُ تورُّمًا مع القليل من الانزعاج أو بدون أيِّ انِزعَاج أو تحديد في الحركة.
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يحدث التهاب الجراب الحاد خلال ساعاتٍ أو أيام.تكون المنطقة الملتهبة مؤلمةً عند تحريكها أو لمسها عادةً.قد يبدو الجلد فوق الجراب الموجود قريبًا من السطح في الركبة والمرفق أحمرَ ومتورِّمًا.يمكن أن يتسبَّبَ التهاب الجراب الحاد الناجم عن حالة عدوى أو نقرس بالشعور بألمٍ خاص، وقد تكون المنطقة المصابة حمراء ودافئة.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
قد ينجم التهاب الجراب المزمن عن نوباتٍ متكرِّرةٍ أو مستمرَّةٍ من التهاب الجراب الحاد أو عن إصاباتٍ متكرِّرة.تصبح جدران الجراب سميكةً في بعض الأحيان.يميل التهابُ الجراب إلى التفاقم عند تعرُّض الجراب المتضرِّر إلى إجهادٍ أو نشاطٍ غير طبيعي.يمكن للألم والتورُّم المستمرَّين أن يَحُدَّا من الحركة، مما يُضعفُ العضلات.قد تستمرُّ هجمات التهاب الجراب المزمن لعدَّة أشهر إلى عدة أسابيع، ويمكن أن تتكرَّرُ عادة.
تشخيص التهاب الجراب
تقييم الطبيب
فحص سائل الجراب في بعض الأحيان
الفحوصات التصويرية في بعض الأحيان
يشتبه الطبيبُ في التهاب الجراب إذا كانت المنطقة المحيطة بالجراب السطحي موجعة عند لمسها أو عندما تكون حركات مفصلية معينة تتحرك أو تضغط على الجراب العميق مؤلمة.
يمكن للطبيب سحبُ عيِّنةٍ من السَّائِل الموجود في الجراب بواسطة إبرة إذا كان ذلك الجرابُ السطحيُّ، وخصوصًا في الركبة أو المرفق، متورِّمًا بشكلٍ واضح.فحص العيِّنة للتَّحرِّي عن أسباب الالتهاب، مثل العدوى أو النقرس.
تُجرى صورةٌ بالأشعَّة السِّينية عادةً إذا لم يتحسن التهاب الجراب مع العلاج أو إذا تفاقم أو إذا اشتبه الطبيب بوجود مشكلة في مفصل كامن مثل التهاب المَفاصِل.
ويمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بتخطيط الصدى للمساعدة على تأكيد وجود إصابةٍ بالتهاب الجراب في الجراب العميق.
علاج التهاب الجراب
مُسكِّنات الألم والأدوية المُضادَّة للالتهاب والرَّاحة
معالجة أيَّ نوعٍ من النِّقرس أو العدوى
حُقن تحتوي على ستيرويدات قشريَّة في بعض الأحيان
يُعالَج التهاب الجراب الحاد غير النَّاجم عن عدوى وفق الخطوات التالية عادةً:
تثبيت مؤقَّت وراحة للمفصل المصاب (مثل استعمال جبيرة)
تطبيق الثلج على المنطقة المؤلمة
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة (NSAIDs)
العلاج الطبيعي بعد الراحة والتثبيت
من الضروري استعمال مسكِّنات أشدُّ قوَّةً في بعض الأحيان.يمكن للطبيب حقن مخدِّرٍ موضعيٍّ وستيرويد قشري مباشرة في الجراب في كثيرٍ من الأحيان، وخصوصًا إذا كانت الإصابة في الكتف.تساعد هذه المعالجة على تخفيف الألم لبضعة أيَّام بعد الحقن.يمكن إعادة الحقن مرَّة أخرى بعد بضعة أشهر.كما قد يساعد سحبُ السَّائِل بإبرة على تخفيف الألم.
يمكن استعمال الستيرويدات القشريَّة مثل البريدنيزون عبر الفم لبضعة أيَّام عند الذين يُعانون من التهاب جراب حادٍّ وشديدٍ في بعض الأحيان.ويمكن للأشخاص مع تراجع شدَّة الألم أن يقوموا بتمارين رياضيَّة مُحدَّدة لزيادة مجال حركة المَفصِل.
يُعالَج التهاب الجراب المزمن غير النَّاجم عن عدوى بنفس الطريقة، مع تراجع فرصة الاستفادة من الراحة وتثبيت المَفصِل.وتُجرى الجراحة في حالاتٍ نادرة لاستئصال الجراب.
يمكن للعلاج الفيزيائي أن يُساعدَ على استعادة الوظيفة في كثيرٍ من الأحيان.يمكن أن تساعد التمارين الرياضيَّة على تقوية العضلات الضعيفة وإعادة مجال حركة المَفصِل إلى وضعه الطبيعي.
يجب تصريف محتوى الجراب المصاب بالعدوى واستعمال المضادَّات الحيويَّة المناسبة للقضاء على الجراثيم العنقوديَّة الذهبيَّة Staphylococcus aureus,.
تتكرَّر الإصابة بالتهاب الجراب غالبًا إذا لم يُعالَج أو يُصَحَّح إن كان ناجمًا عن النقرس أو عن التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو عن الاستعمال المفرط المنزمن.