التهابُ الجِراب

يُسبِّبُ التهابُ الجراب الألم عادةً ويميل إلى تحديد الحركة، ولكنَّ الأعراض النوعيَّة تعتمد على موضع الجراب المُلتهب؛فمثلًا، عندما يصبح الجراب في الكتف ملتهبًا، يصبح رفع الذراع من جانب الجسم (كما هيَ الحال عند ارتداء السترة) مؤلمًا وصعبًا؛إلَّا أنَّ التهاب الجراب في المرفق قد يُسبِّبُ تورُّمًا مع القليل من الانزعاج أو بدون أيِّ انِزعَاج أو تحديد في الحركة.

التهاب الجراب في المرفق الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

يحدث التهاب الجراب الحاد خلال ساعاتٍ أو أيام.تكون المنطقة الملتهبة مؤلمةً عند تحريكها أو لمسها عادةً.قد يبدو الجلد فوق الجراب الموجود قريبًا من السطح في الركبة والمرفق أحمرَ ومتورِّمًا.يمكن أن يتسبَّبَ التهاب الجراب الحاد الناجم عن حالة عدوى أو نقرس بالشعور بألمٍ خاص، وقد تكون المنطقة المصابة حمراء ودافئة.

التهاب الجراب في الركبة الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

قد ينجم التهاب الجراب المزمن عن نوباتٍ متكرِّرةٍ أو مستمرَّةٍ من التهاب الجراب الحاد أو عن إصاباتٍ متكرِّرة.تصبح جدران الجراب سميكةً في بعض الأحيان.يميل التهابُ الجراب إلى التفاقم عند تعرُّض الجراب المتضرِّر إلى إجهادٍ أو نشاطٍ غير طبيعي.يمكن للألم والتورُّم المستمرَّين أن يَحُدَّا من الحركة، مما يُضعفُ العضلات.قد تستمرُّ هجمات التهاب الجراب المزمن لعدَّة أشهر إلى عدة أسابيع، ويمكن أن تتكرَّرُ عادة.