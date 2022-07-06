أورامُ المَفاصِل

تُعدُّ إصابة المَفاصِل بالأورام من الحالات النادرة، ما لم يكن ورم العظم أو ورم الأنسجة الرخوة قريبًا من المَفصِل.إلَّا أنَّه توجد حالتان - الوُرام الغضروفي الزليلي (synovial chondromatosis) وأورام الخلايا العملاقة الزليلية الوترية (tenosynovial giant cell tumors)—تحدث في بطانة (الغشاء الزليلي) للمَفاصِل.تكون هذه الأورام غير سرطانية (حميدة)، ولكن يمكن أن تُسبِّبَ ضررًا شديدًا للمفصل.تُصيبُ الحالتان مفصلًا واحدًا عادةً، ويكون مفصل الركبة أو الورك في كثير من الأحيان، ويمكن أن تسبِّبَا الألم وتجمُّع السوائل.
يوصي الأطباءُ بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينية أو بالتصوير المقطعي المُحوسب أو بالتصوير بالرنين المغناطيسي أو بتوليفةٍ منها لتشخيص هذه الحالات.يقوم الأطباءُ عادةً باستئصال عَيِّنَة نسيجيَّة للفحص تحت المجهر (خزعة) لتأكيد التَّشخيص.
يحتاج علاجُ كلتا الحالتين إلى الاستئصال الجراحي للغشاء الزليلي المَعيب (يُسمى استئصال الغشاء الزليلي synovectomy).
(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام العظام).
ورم الخلايا العملاقة الزليلي الوتري
يؤدي ورم الخلايا العملاقة الزليلي الوتري (tenosynovial giant cell tumor) ويُعرف أيضًا باسم التهاب الزليل الزغابي العقدي المُصطَبغ (pigmented villonodular synovitis) إلى تورُّم ونمو بطانة المَفصِل.ويضرُّ هذا النُّمو بالغضروف وبالعظام حَول المَفصِل.كما تنتج البطانة سائلًا إضافيًّا يمكن أن يسبِّب الألم والتورم.يُسبِّبُ هذا الإجراء وجود سوائل مدمَّاة في المَفصِل غالبًا.يؤثر ورم الخلايا العملاقة الزليلي الوتري في مفصل واحد عادةً.
يكون العلاج جراحيًّا عادةً، ولكنَّ من غير المستبعد حدوث نكس.يُستخدَم بيكسيدارتينيب pexidartinib، وهو دواء يُؤخَذ عن طريق الفم، للحدِّ من نمو الورم، ولكن فقط إذا كانت الأعراض شديدة ولم تتحسن بالجراحة.يتوفر بيكسيدارتينيب في الولايات المتحدة فقط في مراكز السرطان من خلال برنامج إستراتيجية تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها الخاص بالشركة المُصنعة.يُمكن أن للدواء أن يُسبب عند بعض الأشخاص إصابات كبدية خطيرة ومن المحتمل أن تكون مميتة.
وقد يكون من الضروري استبدال المَفصِل بالكامل إذا عادت الحالة بعدَ العلاج.يمكن استعمال المُعالجَة الشعاعيَّة أحيانًا في حالاتٍ نادرةٍ بعد استئصال الغشاء الزلالي عدَّة مرَّات.
الوُرامُ الغضروفي الزَّليلي
الوُرام الغضروفي الزَّليلي synovial chondromatosis (كان يسمى سابقًا الوُرام العَظمِيّ الغُضرُوِفِيّ الزَليلِيّ synovial osteochondromatosis) هو الحالة التي تتحوَّل فيها الخلايا في بطانة المَفاصِل إلى خلايا مُنتجة للغضروف cartilage-producing cells.يمكن أن تُشكِّلَ هذه الخلايا المُتحوِّلة كتلًا من الغضاريف تُدفعُ إلى الحيِّز المحيط بالمفصل، مُشكِّلةً أجسامًا رخوة قد لا تكون أكبر من حجم حبة الأرز، ولكنَّها تسبِّب الألم والتورم.ونادرًا ما تصبح هذه الحالة سرطانية (خبيثة).
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.
تُستأصلُ الأجسام الرخوة مع الغشاء الزلالي المَعيب إذا كانت الأَعرَاض شديدةً.وتعود هذه الحالةُ بعدَ العلاج عادةً.