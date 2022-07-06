أورامُ المَفاصِل

يؤدي ورم الخلايا العملاقة الزليلي الوتري (tenosynovial giant cell tumor) ويُعرف أيضًا باسم التهاب الزليل الزغابي العقدي المُصطَبغ (pigmented villonodular synovitis) إلى تورُّم ونمو بطانة المَفصِل.ويضرُّ هذا النُّمو بالغضروف وبالعظام حَول المَفصِل.كما تنتج البطانة سائلًا إضافيًّا يمكن أن يسبِّب الألم والتورم.يُسبِّبُ هذا الإجراء وجود سوائل مدمَّاة في المَفصِل غالبًا.يؤثر ورم الخلايا العملاقة الزليلي الوتري في مفصل واحد عادةً.

يكون العلاج جراحيًّا عادةً، ولكنَّ من غير المستبعد حدوث نكس.يُستخدَم بيكسيدارتينيب pexidartinib، وهو دواء يُؤخَذ عن طريق الفم، للحدِّ من نمو الورم، ولكن فقط إذا كانت الأعراض شديدة ولم تتحسن بالجراحة.يتوفر بيكسيدارتينيب في الولايات المتحدة فقط في مراكز السرطان من خلال برنامج إستراتيجية تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها الخاص بالشركة المُصنعة.يُمكن أن للدواء أن يُسبب عند بعض الأشخاص إصابات كبدية خطيرة ومن المحتمل أن تكون مميتة.

وقد يكون من الضروري استبدال المَفصِل بالكامل إذا عادت الحالة بعدَ العلاج.يمكن استعمال المُعالجَة الشعاعيَّة أحيانًا في حالاتٍ نادرةٍ بعد استئصال الغشاء الزلالي عدَّة مرَّات.