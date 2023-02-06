صعوبة الحَركة

تقييم الطبيب

يمكن للأطبَّاء في كثيرٍ من الأحيان تشخيص الضَّعف وفقًا لأعراض الشخص ونتائج الفحص السَّريري.

يحاول الأطباءُ في البداية تحديد ما إذا كان بإمكان الشخص تقليص العضلات بالقوة الطبيعيَّة.

إذا كانت قوة العضلات طبيعيَّة، وكان الشخص يعاني من صعوبة في تحريك المَفصِل، يقوم الطبيب بمحاولة تحريك مفصل الشخص بينما يكون الشخص في حالة استرخاء (تُسمَّى حَرَكَة لَافاعِلَة).

وإذا كانت الحركة مؤلمة، قد يكون التهاب المَفصِل هو المشكلة.

إذا كانت الحركة اللافاعلة تُسبِّبُ القليل من الألم ولكنَّها مُقيَّدة، فقد تكون المشكلة هي تقلُّص المَفصِل (مثلًا، بسبب النسيج المُتندِّب) أو تيبُّسه بسبب الشُّنَاج (فَرط التَّوَتُّرِ التَّشَنُّجِيّ) أو الصَّمَل النَّاجم عن اضطراب في الجهاز العصبي.

إذا تسبَّبت الحركة اللافاعلة في الشُّعور بالقليل من الألم ولم تكن مُقيَّدة، فإنَّ الأطباء يُشجِّعون الشخص على محاولة التَّحرُّك بأقصى جُهدٍ ممكن.وإذا استمرَّت صعوبة الحركة مع استمرار عدم تسبُّبها بحدوث ألم، فمن المحتمل وجود ضَعف حقيقي.