لمفُومة الخلايا التائيَّة الجلديَّة Cutaneous T-cell Lymphomas

لمفُومة الخلايا التائيَّة الجلديَّة (CTCL) هي لِمفومَة لاهُودجكينيَّة نادرة، ومزمنة، وبطيئة جدًّا، وهي إحدى أنواع السرطان الذي يصيب خلايا الدم البيضاء.

الأورام اللمفاوية (انظر لمحة عامة عن اللمفومة أيضًا) هي سرطانات لنوعٍ معيَّن من الكريَّات البيض، تُعرَف باسم الخلايا اللِّمفَاوية أو اللِّمفَاويَّات lymphocytes.وتساعد هذه الخلايا على مكافحة العدوى.يمكن أن تنشأ اللمفومات من أي من النوعين الرئيسيين من الخَلايا اللِّمفَاوية.

اللِّمفاويات البائيَّة B

اللِّمفاويات التائيَّة T

تقوم الخلايا اللمفية البائية بإنتاج الأجسام المضادة، التي تعد أساسيةً لمكافحة بعض أنواع العدوى.تعدُّ الخلايا اللمفية أو اللمفاويَّات التائية مهمَّة في تنظيم عمل الجهاز المناعي، ومكافحة العدوى الفيروسية.

الأنواع الأكثر شُيُوعًا للمفُومة الخلايا التائيَّة الجلديَّة هي:

الفُطار الفطراني mycosis fungoides

مُتلازمة سيزاري Sézary syndrome

يكون معظمُ الأشخاص الذين يُصابون بـ CTCL بعمر أكبر من 50 عامًا.وهو ينشأ من الخلايا التائية الناضجة (الخلايا اللِّمفَاوية T)، ويصيب الجلدَ أوَّلًا.

يبدأ الفُطَار الفُطَرانيّ بشكل خفيّ، وينمو ببطء شديد بحيث قد لا يكون ملحوظًا في البداية.وهو يسبِّب طفحًا جلديًا حاكًا طويل الأمد - يكون في في بعض الأحيان بشكل منطقة صغيرة من الجلد الحاكّ المتسمِّك، والتي تتحوَّل في وقتٍ لاحق إلى عُقَيدات تنتشر ببطء.وفي بَعض الأشخاص، يتحوَّل إلى شكل من أشكال ابيِضَاض الدم.أمَّا في أشخاص آخَرين، فإنَّه يتقدَّم نحوَ العُقَد اللِّمفِية والأعضاء الداخلية.وحتى مع أخذ خزعة، يكون لدى الأطباء صعوبةٌ في تشخيص هذا المرض في مراحله الأولى.ولكن، في وقتٍ لاحق في سياق المرض، تُظهِر الخزعة خَلايا اللمفومة في الجلد.

الفُطَار الفُطَرانيّ الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

وتبدأ مُتلازمة سيزاري أيضًا بشكلٍ خفي وتنمو ببطء.وهي تسبّب احمرار الجلد في جميع أنحاء الجسم مع تشقّق راحة اليدين وباطن القدمين.قد يكون الاحمرار خفيفًا ويصعب اكتشافه عند الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة.يكون تضخم العقد اللمفية خفيفًا عادة.بالإضافة إلى الطفح الجلدي، قد يكون لدى الأشخاص أيضًا أعراض الحمى والتعرّق الليلي ونقص الوزن.وحتى مع أخذ خزعة، يكون لدى الأطباء صعوبةٌ في تشخيص هذا المرض في مراحله الأولى، كما في الفُطار الفطراني.قد تُظهر اللطاخة الدمويَّة (حيث يَجرِي فحص قطرة من الدَّم تحت المجهر) خلايا سيزاري (خلايا تائية خبيثة ذات مظهر مُميَّز)، ويمكن أن يساعد ذلك على وضع التَّشخيص بالإضافة إلى خزعة الجلد.

يمكن تقسيم لمفُومة الخلايا التائيَّة الجلديَّة إلى

العلاج الموجه إلى الجلد، مثل العلاج الضوئي أو الأدوية الموضعية

العلاج المعمم على كامل الجسم، مثل العلاج الكيميائي أو الأدوية المُستهدَفة، والتي تُعطى عن طريق الوريد عادةً

يبدأ العلاجُ الموجَّه إلى الجلد في البداية عادةً، وغالبًا ما يكون فعَّالًا لسنوات.ينطوي هذا النوعُ من العلاج على الرُّهيمات الطبية مثل الستيرويدات القشرية أو الرتينوئيدات التي تُطبَّق على الجلد، أو شكل من أشكال المُعالجة الشعاعيَّة يُسمَّى العلاج بالحزمة الإلكترونية، أو ضوء الشمس (العلاج الضوئيّ).

تُعطى المُعالجة الكِيميائيَّة إذا فشل العلاج المُوجَّه إلى الجلد أو عند الأشخاص المصابين باللمفُومة الخلايا التائيَّة الجلديَّة التي انتشرت خارج الجلد.