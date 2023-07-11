التخثُّر المُفرِط

لا تبدأ معظمُ الاضطرابات الموروثة في التسبُّب بزيادة خطر التخثُّر حتى سن البلوغ، على الرغم من أنَّ الجلطات يمكن أن تتشكَّل في أي سن.

وتعتمد الأعراضُ على مكان تجلط الدم.تسبب الجلطة الدموية في الساق (تُسمى الخثار الوريدي العميق) ألمًا في ربلة الساق أو الفخذ بالإضافة إلى الدفء، والاحمرار، والتورم في الساق.إذا انتقلت الجلطة الدموية إلى الرئتين (يُسمَّى ذلك الانصمام الرئوي)، يعاني الشخص من ضيق في التنفُّس وألم في الصدر (كثيرًا ما يتحفز بالتنفس).

بعدَ حدوث عددٍ من جلطات الأوردَة العَميقة، قد يظهر تورُّم أكثر خطورة وتغيُّر في لون الجلد (قصور الأوردَة العَميقَة المزمن).في بعض الأحيان، تتشكَّل الجلطاتُ في أوردة الساق السَّطحية، ممَّا يسبِّب الألمَ والاحمرار (التهاب الوريد الخُثاري السطحي).وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، قد تتشكَّل الجلطات في أوردة الذراع، أو الأوردة البطنية، أو الأوردة داخل الجُمجُمَة.قد تؤدِّي متلازمةُ مضادات الشحميَّات الفوسفورية إلى جلطات وريدية أو شريانية.

عندما تعيق الجلطات تدفقَ الدَّم في الشرايين، تقلّ إمدادات الدَّم إلى الأنسجة، وقد تتضرَّر أو تتخرَّب، ممَّا قد يسبِّب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.تتسبب الجلطاتُ في شرايين الساق أو الذراع إلى الإحساس ببرودة، وألم, أحيانًا خدر في الساق أو الذراع.

يمكن للاضطرابات في تخثر الدم أن تسبب حالات متكررة من الإسقاط.