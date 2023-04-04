قلةُ اللِّمفَاويَّات (قلة الكريات اللِّمفَاوية)

هناك ثلاثة أنواع من الخلايا اللِّمفَاوية:

الخلايا اللِّمفاوية أو اللِّمفاويَّات البائية B (الخلايا البائية)

الخلايا اللمفَاوية التائية (الخلايا التائية)

الخلايا القاتلة الطبيعية NK cells

وجميعُ الأنواع الثلاثة لها وظائف مهمَّة في الجهاز المناعي.يمكن أن يؤدِّي النقصُ الشَّديد في الخلايا البائية إلى انخفاض في عدد الخلايا البلازميَّة، والتي تنتج الأجسَامَ المضادَّة.كما يمكن أن يسبِّب انخفاضُ إنتاج الأجسام المُضادَّة زيادةً في حالات العَدوَى الجُرثومِيَّة.

في الأشخاص الذين لديهم نقص شديد في الخلايا التائية أو في الخلايا القاتلة الطبيعيَّة، يكون هناك مشاكل في السيطرة على بعض حالات العدوى، وخاصَّة الفيروسية والفطرية والطُّفَيليَّة.يمكن أن يؤدِّي نقصُ اللمفاويات الشديد إلى عدوى غير منضبطة قد تكون قاتلة.