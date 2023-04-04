قلةُ اللِّمفَاويَّات (قلة الكريات اللِّمفَاوية)

قلَّة اللِّمفَاويات lymphocytopenia هي انخفاضٌ غير طبيعي عدد من الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) (نوع من خلايا الدَّم البيضاء) في الدم.
ويمكن أن يقلل عددٌ من الاضطرابات من عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) في الدم، ولكن العدوى الفيروسية (بما في ذلك عدوى HIV) ونقص التغذية هما الأكثر شُيُوعًا.
قد لا يكون لدى المرضى أية أعراض، أو قد يكون لديهم حمى وأعراض أخرى للعدوى.
يجري استخدامُ عَيِّنَة من الدَّم لتشخيص قلَّة اللِّمفَاويات، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى عيِّنة من نِقي العَظم أو العُقد اللِّمفيَّة لتحديد السبب.
يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة سبب قلَّة اللِّمفَاويات.
يُعطَى بعضُ الأشخاص غاما غلُوبُولين، وبعضهم يستفيد من زرع الخلايا الجذعية.
الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) هي نوعٌ من الكريَّات البيض التي تمارس عددًا من الأدوار في الجهاز المناعي، بما في ذلك الحماية من البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.تشكِّل الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) ما 20 إلى 40٪ عادة من جميع الكريَّات البيض في مجرى الدم.تعدادُ الخلايا اللمفاوية عادة هو فوق 1500 خلية لكل مِكرُوليتر من الدَّم (1.5 × 109 لكل لتر) في البالغين، وأكثر من 3000 خلية لكل مِكرُوليتر من الدَّم (3 × 109 لكل لتر) لدى الأطفال.قد لا يسبِّب انخفاض عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) انخفاضًا ملحوظًا في العدد الإجمالي لخلايا الدَّم البيضاء.
أنواعُ الخلايا اللِّمفَاوية أو اللِّمفاويَّات
هناك ثلاثة أنواع من الخلايا اللِّمفَاوية:
الخلايا اللِّمفاوية أو اللِّمفاويَّات البائية B (الخلايا البائية)
الخلايا اللمفَاوية التائية (الخلايا التائية)
الخلايا القاتلة الطبيعية NK cells
وجميعُ الأنواع الثلاثة لها وظائف مهمَّة في الجهاز المناعي.يمكن أن يؤدِّي النقصُ الشَّديد في الخلايا البائية إلى انخفاض في عدد الخلايا البلازميَّة، والتي تنتج الأجسَامَ المضادَّة.كما يمكن أن يسبِّب انخفاضُ إنتاج الأجسام المُضادَّة زيادةً في حالات العَدوَى الجُرثومِيَّة.
في الأشخاص الذين لديهم نقص شديد في الخلايا التائية أو في الخلايا القاتلة الطبيعيَّة، يكون هناك مشاكل في السيطرة على بعض حالات العدوى، وخاصَّة الفيروسية والفطرية والطُّفَيليَّة.يمكن أن يؤدِّي نقصُ اللمفاويات الشديد إلى عدوى غير منضبطة قد تكون قاتلة.
أسبابُ قلَّة اللِّمفَاويات
هناك اضطراباتٌ وحالات مختلفة يمكن أن تقلل من عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) في الدم، بما في ذلك العدوى بفيروسات مثل فيروس العَوَز المَناعي البَشَري (فيروس الإيدز)، وفيروس الأنفلونزا، وفيروس سارس-كوف-2 (الفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19).يمكن أن تكون قلَّة اللِّمفَاويات:
حادَّة: تحدث لفترة وجيزة خلال ظروف معينة، ثم تزول عادة
مزمنة: تحدث لفترة أطول بسبب اضطرابات طويلة الأمد
هل تعلم...
أسبابُ قلَّة اللِّمفَاويات الحادَّة
يمكن أن ينخفض عددُ الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) مؤقَّتا خلال:
بعض حالات العدوى الفيروسية (مثل الأنفلونزا، والتهاب الكبد، وكوفيد-19)
الصِّيام
أوقات الإجهاد البدني الشَّديد
استخدام الستيرويدات القشرية (مثل بريدنيزون)
المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالجَة الشعاعيَّة للسرطان
أسبابُ قلَّة اللمفاويات المزمنة
يمكن أن يبقى عددُ الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) منخفضًا لفترة طويلة عندما يكون لدى الأشخاص:
بعض اضطرابات المناعة الذاتية، مثل الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة) والتهاب المفاصل الرُّوماتويدي والوهن العضلي الوبيل
بعض حالات العدوى المزمنة، مثل عدوى HIV والسل الدخني
بعض أنواع السرطان، مثل حالات ابيِضَاض الدَّمالأورام اللمفاوية ولِمفومَة هُودجكين
العلاج طويل الأمد بالغلوكوكورتيكويد أو داء كوشينغ
قد يكون عددُ الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) منخفضًا جدًّا بشكل دائم في بعض اضطرابات العَوَز المَناعيّ الوراثية، مثل متلازمة دي جورج، ومتلازمة فيسكوت ألدريك، ومتلازمة العَوَز المَناعيّ المشترك الوخيم، ورَنَح توسُّع الشُّعَيرات، ومتلازمة ويمز WHIMs (اختصار للأحرف الأولى من كلمات ثآليل، ونقص غاما غلوبولين الدم، وعدوى، ومايلوكاثيكسيس)
أعراض قلة اللمفاويات
قد لا تسبِّب قلَّة اللِّمفَاويات الخفيفة أيَّ أعراض.ولكن، في بعض الأحيان، قد تكون أعراضُ الحالة التي سبَّبت قلَّة اللمفاويات موجودة؛فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الأشخاص:
تضخُّم في العُقَد اللِّمفية وتضخُّم في الطحال، ممَّا يشير إلى السرطان أو عدوى فيروس العوز المناعي البشري
سعال وسيلان أنف وحمَّى، ممَّا يشير إلى عدوى فيروسية في الجهاز التنفُّسي
صِغَر في اللوزتين أو العقد اللِّمفَاوية، ممَّا يشير إلى اضطراب موروث في الجهاز المناعي
تَورُّم مؤلم في المفاصل وطفح جلدي، ممَّا يشير إلى التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية
يؤدِّي انخفاضُ أعداد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) بشكلٍ كبير إلى عدوى متكررة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليَّات وأعراض تلك الحالات من العدوى، والتي تختلف بشكلٍ كبير وفقًا لموضع العدوى والكائنات الدقيقة الدقيقة المسبِّبة.
تشخيصُ قلة اللمفاويات
تعداد الدَّم الكامِل
يَجرِي تشخيصُ قلَّة اللمفاويات الخفيفة عادة بالصدفة، عندما يُطلَب تعداد الدَّم الكامل لأسبابٍ أخرى.كما تُجرَى اختبارات تعداد الدَّم الكامِل في الأشخاص المصابين بعدوى متكرِّرة أو شديدة، وفي الأشخاص الذين يعانون من حالات عدوى تسببها كائنات حيَّة لا تسبب العدوى عادة.قد تُظهِر مثل هذه الاختبارات قلَّة لمفاوِيَّات شَديدة كتفسير لسبب لصابة الشخص بعدوى متكرِّرة أو غير مألوفة.
عندما تنخفض أعدادُ الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) بشكلٍ كبير، يطلب الأطباء عادة اختبارًا للدَّم خاصًّا بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري وغيره من حالات العدوى، ويقومون أحيَانًا بأخذ عيِّنة من نقِي العِظام للفحص تحت المجهر (فحص نِقي العَظم).
كما يمكن أيضًا تحديدُ عدد أنواع محدَّدة من الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) (الخلايا التائية والخلايا البائية والخلايا القاتلة الطبيعية) في الدم.قد يساعد انخفاضُ أنواع معينة من الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) الأطباءَ على تشخيص بعض الاضطرابات، مثل الإيدز أو بعض اضطرابات العوز المناعي الوراثية.
علاج قلة اللمفاويات
علاج السَّبب
يعتمد علاجُ قلَّة اللِّمفَاويات على السبب بشكلٍ رئيسي.تبدأ قلَّة اللِّمفَاويات التي يسبِّبها أحدُ الأدوية في الانصراف عادة في غضون أيَّام من توقُّف الشخص عن تناول هذا الدواء.إذا كانت قلَّة اللِّمفَاويات هي نتيجة عدوى فيروس العوز المناعي البشري، فإنَّ المعالجة المشتركة بما لا يقل عن ثلاثة أدوية مضادَّة للفيروسات من فئات مختلفة يمكن أن تزيد من عدد الخلايا التائية وتطيل البقاءَ على قيد الحياة.
يمكن إعطاءُ غلوبولين غاما (مادة غنية بالأجسام المضادة) للمساعدة على الوقايَة من العَدوَى لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصٍ شديد في الخلايا البائية (والذين لديهم نقصٌ في إنتاج الأجسام المضادة).
قد يستفيد الأشخاصُ الذين يعانون من أحد اضطرابات العَوَز المَناعيّ الوراثية من زرع الخلايا الجذعية.
إذا حدثت العدوى، يُعطَى أحدُ المضادَّات الحيوية المحددة أو مُضادَ للفطريَّات، أو للفيروسات، أو الأدوية المُضادَّة للطفيليات الموجَّهة ضد الكائنات الحية المعدية.