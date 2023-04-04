اضطراباتُ الوَحيدات

الوحيدات monocytes هي نوعٌ من الكريَّات البيض يكافح بعضَ حالات العدوى، ويساعد الكريَّات البيض الأخرى على إزالة الأنسجة الميتة أو التالفة، وتخريب الخلايا السرطانية، وتنظيم المناعة ضد المواد الأجنبية.

تُنتَج الوَحيداتُ في نقِي العِظام، ومن ثم تدخل الدم، حيث تمثل نَحو 1 إلى 10٪ من الكريَّات البيض في الدوران (200-600 وحيدة لكل مِكرُوليتر من الدم [0.2 إلى 0.6 × 109 لكل لتر]).وبعدَ بضع ساعات من وجودها في الدم، تهاجر الوحيداتُ إلى الأنسجة (مثل الطحال والكبد والرئتين ونسيج نقِي العِظام)، حيث تنضج وتتحوَّل إلى بلاعم macrophages.

البلاعمُ هي الخلايا الكانِسَة scavenger الرئيسية في الجهاز المناعي.تؤثِّر بعضُ الشذوذات الجينية في وظيفة الوحيدات والبَلاعِم، وتسبب تراكمَ الحطام الدهني (الدهون) داخل الخلايا.والاضطراباتُ الناتجة هي أمراض اختِزان الدهون (مثل داء غوشر وداء نيمان بيك).

لا يسبِّب انخفاض أو زيادة أعداد الوحيدات أَعرَاضًا عادة.ولكن، قد يكون لدى الأشخاص أعراضُ الاضطراب الذي تسبَّب في تغيُّر عدد الوحيدات.

يُوضَع التَّشخيصُ باختبارات الدَّم (تعداد الدَّم الكامل) التي تُجرى عندما يكون لدى شخص علامات أو أعراض لعدوى أو اضطراب في المناعة الذاتية.وفي بعض الأحيان، يَجرِي كشفُ الحالة بالصدفة عندما يُطلَب تعداد الدَّم الكامل خلال فحص سريري روتيني أو لتقييم مشكلة أخرى.

يعتمد علاجُ اضطرابات الوحيدات على السبب.

زيادة عدد الوحيدات تحدث زيادة عدد الخلايا الوحيدة أو الوحيدات في الدَّم (كثرة الوَحيدات monocytosis) كاستجابة لحالات العدوى المزمنة، وفي اضطرابات المناعة الذاتية، واضطرابات الدم، وبعض أنواع السرطان.كما قد تحدث زيادة في عدد البلاعم في أجزاء من الجسم غير الدَّم (مثل الرئتين والجلد، وغيرهما من الأعضاء) استجابة للعدوى وفي السَّاركويد وكثرة منسجات لانغرهانس Langerhans cell histiocytosis.