كَثرَة الحُمر الحَقيقيَّة Polycythemia Vera

في كثير من الأحيان، لا يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من كَثرَة الحُمر الحَقيقيَّة أعراض، ويستمرّ ذلك لسنوات.وأوَّل الأَعرَاض التي تظهر عادة:

الضعف

التَّعب

الصُّداع

الدوخة

ضيق النَّفُّس

التعرُّق الليلي

حكَّة بعد الاستحمام

وقد تكون الرؤية مشوَّشة، ويمكن أن يشكو الأشخاص من بقع عَمياء أو يرون ومضاتٍ من الضوء (بسبب الصداع النصفي العيني [الشقيقة العينية]).

قد يحدث نزف عندَ المرضى من القناة الهضمية أو اللثة، ويكون النزف أكثر ممَّا هو متوقع من الجروح الصغيرة.

وقد يبدو الجلد، وخاصة الوجه، أحمر أو متغير اللون.ويمكن أن يُصابَ المرضى بحكة في جميع أنحاء الجسم، وخاصَّة بعد الاستحمام أو الاغتسال.ويشعر المرضى أحيانًا بحسّ حرق واحمرار في اليدين والقدمين (احْمِرار الأَطْرافِ المُؤْلِم erythromelalgia).وفي حالاتٍ أكثر نادرةً، قد يشعر المريضُ بألم في العظام.

قد تُسبِّب الجلطة الدَّموية ظهورَ اول الأعراض.تؤدي الزيادة في خلايا الدَّم الحمر في كثرة الكريات الحمر إلى جعل الدَّم أكثر سمكًا، وأكثر عرضة للتجلط من المعتاد.قد تتشكَّل الجلطةُ في أي من الأوعية الدموية تقريبًا، بما في ذلك أوعيةُ الذراعين والسَّاقين (مسبِّبة خُثار الأوردة العميقة)، أو القلب (ممَّا يتسبَّب في نوبة قلبية)، أو الدماغ (ممَّا يَتسبَّب في السكتة الدماغية)، أو الرئتين (يسبب الانصمام الرئوي).كما قد تسدُّ الجلطاتُ الدموية أيضًا الأوعيةَ الدموية التي تُصرِّف الدَّمَ من الكبد (مُتلازمة بود-خياري)، لاسيَّما عندَ النساء الشابات.

وفي بَعض الأشخاص، يزداد عددُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة (جُسَيمات تشبه الخلايا تساعد الجسمَ على تكوين جلطات الدم) في مجرى الدم (كثرة الصفيحات).على الرغم من أنَّه يعتقد أنَّ زيادةَ عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة تُسبِّبُ تخثُّر الدَّم بشكلٍ مُفرطٍ دائمًا، إلَّا أنَّه يمكن أن يتسبَّب عددٌ كبير جدًا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة في حدوث نزفٍ من خلال التأثير في أجزاءٍ أخرى من جملة التخثُّر في الجسم.

وبالنسبة إلى بعض الأشخاص، قد يحدث نقص الحديد.

وقد يَتضخَّم الكبدُ والطحال لأنَّ كليهما يبدآن في إنتاج خلايا الدم (انظر أيضًا تضخم الطحال).عندما يتضخَّم الكبدُ والطحال، يمكن أن يحدثَ شعورٌ بالامتلاء في البطن.كما يمكن أن يشتدَّ الألم فجأة في حالة حدوث جلطةٍ دموية في الأوعية الدموية للكبد أو الطحال، مما يؤدي إلى تموُّت أجزاء منه.

وقد تترافق زيادةُ خلايا الدَّم الحمر مع مُضَاعَفاتٍ أخرى، بما في ذلك القرحاتُ المعديَّة والنقرس وحَصَيات الكلى.ونادرًا ما تتحوَّل كَثرَةُ الحُمر الحَقيقيَّة إلى ابيضاض الدم.