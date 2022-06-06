لمحة عامة عن نقص أو قلَّة الصفيحات

نقص أو قلَّة الصفيحات هو نقصٌ في عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة، ممَّا يزيد من خطر النَّزف؛
ويحدث ذلك عندما لا يصنِّع نقِي العِظام إلا القليل جدًّا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، أو عندما يَجرِي تخريب الكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، أو تتراكم داخل الطحال المتضخِّم.
ويحدث نزفٌ في الجلد وكدمات.
يستخدم الأطبّاء اختبارات الدَّم لوَضع التَّشخيص وتحديد السَّبب.
في بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى العِلاج (مثل نقل الصُّفَيحات الدَّمويَّة، أو إعطاء بريدنيزون، أو استِئصَال الطِّحال).
(انظُر لمحة عامة عن اضطرابات الصفيحات الدموية).
الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي خلايا يجري إنتاجها في نقي العظم وتَجول في مجرى الدَّم وتُساعِد على تكوين الجلطة الدَّموية.يحتوي الدم عادة على نَحو 140,000 إلى 440,000 (140 × 109 إلى 440 × 109 لكل لتر) من الصُّفَيحات الدَّمويَّة في كل مِكروليتر.عندما يقلُّ عددُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة عن نَحو 50000 صفيحة في كل مكروليتر من الدم (50 × 109 للتر)، يمكن أن يحدثَ النزف حتى بعدَ إصابة بسيطة نسبيًا.ولكنَّ أخطرَ أشكال النزف لا يحدث عادة إلاَّ حتى ينخفض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة إلى ما دون 10,000 إلى 20,000 صفيحة في كل مِكرولتر من الدم (10 إلى 20 109 حتى 20 × 109 للتر).وفي هذه المستويات المنخفضة جدًّا، قد يحدث نزفٌ دون أي إصابة معروفة.
أسبابُ قلَّة الصفيحات
يمكن للكثير من الاضطرابات أن تُسبب قلَّة الصفيحات، ولكن هذه الاضطرابات تُصنف ضمن ثلاث فئات رئيسية:
إنتاج عدد قليل جدًا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة
تخريب عدد كبير جدًا من الصفيحات الدموية
الكثير من الصفيحات الدموية
يمكن أن يحدثَ نقصُ الصفيحات عندما لا ينتج نِقي العَظم ما يكفي منها، مثلما يحدث في ابيِضَاض الدَّم أو اضطرابات نفي العظام الأخرى.
وقد يؤدِّي إلى نقص الصفيحات العدوى بفيروس التهاب الكبد C، وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV، الفيروس الذي يسبّب متلازمة نقص المناعة البشري [الإيدز]) وفيروس إيبشتاين - بار (السبب المعروف لداء كثرة الوحيدات)، وعدد من الفيروسات الأخرى.
يمكن أن تصبح الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة مُحتَجزة في الطحال المتضخِّم ، كما يحدث في تشمُّع الكبد وتليُّف النقي و داء غوشر Gaucher disease، ممَّا يقلِّل من عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة في مجرى الدم.
يمكن لعمليات نقل خلايا الدم الحمراء الضخمة أن تخفف من تركيز الصفائح الدموية في الدم.
وأخيرًا، قد يستخدم الجسمُ أو يخرِّب الكثيرَ من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، مثلما يحدث في العديد من الاضطرابات، ومن أبرزها ثلاثة هي قلَّة الصفيحات المناعية وفرفرية قلَّة الصفيحات الخثارية ومُتلازمة انحلال الدَّم اليُوريمية.
كما يمكن لبعض الأدوية، مثل الهيبارين وبعض المضادَّات الحيوية والإيثانول والأدوية المُضادَّة للسرطان والكينين، أن تُسبّب قلَّة الصفيحات أيضًا.وقد تنجم قلة الكريات الحمر المحدثة بالعقاقير عن:
انخفاض إنتاج الصُّفَيحات الدَّمويَّة بسبب نِقي العَظم (النَّاجم عن سُمِّية نقيّ العظام)
زيادة في تخريب الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلَّة الصفيحات المناعية)
أعراض قلَّة الصفيحات
قد يكون النزفُ في الجلد أوَّلَ علامة على انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.غالبًا ما تظهر العديد من النقاط الحمر الصغيرة (نمشات) في الجلد على أسفل الساقين، وقد تسبِّب الإصاباتُ الطفيفة( كدمات أو فرفريات).قد تنزف اللثة، وقد يظهر الدَّم في البراز أو البول.ويمكن أن تكونَ فتراتُ الحيض غزيرة الدم بشكل غير مألوف.وقد يكون من الصعب وقفُ النَّزف.
ويزداد النزفُ سوءًا مع انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.قد يفقد الأشخاص الذين لديهم عدد قليل جدًا من الصفائح الدموية كميات كبيرة من الدم في السبيل الهضمي أو قد يصابون بنزف يهدد الحياة في دماغهم على الرغم من عدم إصابتهم.
ويمكن أن يختلف المعدّلُ الذي تظهر به الأَعرَاض تبعًا لسبب قلة الصفيحات وشدتها.
في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الجلد.
By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.
الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الفم.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الجلد.
By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.
الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الفم.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تشخيص قلَّة الصفيحات
الاختبارات الدَّموية لقياس تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة والتجلُّط
اختبارات أخرى للاضطرابات التي قد تسبّب انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
يشتبه الأطباء بنقص الصفيحات في الأشخاص الذين لديهم كدماتٌ غير طبيعية ونزف أو نمشات.غالبًا ما يتحققون من عدد الصفائح الدموية بشكل روتيني لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات قد تسبب قلة الصفيحات.يكتشفون في بعض الأحيان قلة الصفيحات عند إجراء اختبارات الدم لأسباب أخرى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من كدمات أو نزف.
يعدُّ تحديدُ سبب نقص الصفيحات أمرًا بالغَ الأهمية لعلاج هذه الحالة.وقد تساعد بعضُ الأَعرَاض على تحديد السبب؛فعلى سبيل المثال، يكون لدى الأشخاص، المصابين بنقص الصفيحات بسبب العدوى، حمَّى عادة.وفي المقابل، لا يكون لديهم حمَّى عادة عندما يكون السببُ هو فُرفُرِيَّة قِلَّة الصُّفَيحاتِ المَناعية، أو فُرفُرِيَّة قلة الصُّفَيحاتِ الخُثارِيَّة، أو مُتَلاَزِمَةُ انحِلاَلِ الدَّمِ اليُوريميَّة.
يشير تضخم الطحال ، الذي قد يشعر به الطبيب أثناء الفحص البدني ، إلى أن الطحال يحاصر الصفائح الدموية وأن قلة الصفيحات ناتجة عن اضطراب يتسبب في تضخم الطحال.
يمكن قياسُ عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة بعدَّاد آلي لتحديد شدَّة نقص الصفيحات، كما يمكن فحصُ عيِّنة من الدَّم تحت المجهر لتوفير أدلة على السَّبب.يجري سحبُ عيِّنة من نقِي العِظام وفحصها تحت المجهر (خزعة نِقي العَظم ورشافة نِقي العَظم) في بعض الأحيان لتوفير معلوماتٍ حول إنتاج الصُّفَيحات الدَّمويَّة.
علاج قلَّة الصفيحات
علاج سبب قلَّة الصفيحات
تجنُّب الإصابة للتقليل من خطر النَّزف
الأدوية التي تزيد من إنتاج أو تقلل من تخريب الصفيحات الدموية
في بعض الأحيان نقل الصُّفَيحات الدَّمويَّة
وغالبًا ما يؤدِّي علاجُ السبب إلى معالجة نقص الصفيحات.يَجرِي تصحيحُ نقص الصفيحات الناجم عن الأدوية عن طريق وقف هذه الأدوية عادة.يُعالج نقصُ الصفيحات الناجم عن التدمير المناعي الذاتي للصُّفَيحات الدَّمويَّة (كما هي الحال في قلَّة الصفيحات المناعيَّة) بالبريدنيزون (دواء يكبت الجهاز المناعي) للتقليل من تخريب الصُّفَيحات الدَّمويَّة)، والأدوية التي تحفز نقي العظم لزيادة إنتاج الصُّفَيحات الدَّمويَّة في نقي العظام ، وأحيانًا استئصال الطحال (استئصال الطحال).
المرضى الذين يعانون من انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة والنزف غير الطَّبيعي لا ينبغي عادة أن يأخذوا الأدويةَ التي تضعف وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة (مثل الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية).
وغالبًا ما يعالج الأشخاصُ الذين لديهم نقصٌ شديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة في المُستشفى.وعندما يكون النزفُ شديدًا، يمكن نقل الصُّفَيحات الدَّمويَّة، على الرغم من أن الصُّفَيحات الدَّمويَّة المنقولة يَجرِي تخريبُها بسبب الاضطراب الكامِن أيضًا.