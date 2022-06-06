لمحة عامة عن نقص أو قلَّة الصفيحات

يمكن للكثير من الاضطرابات أن تُسبب قلَّة الصفيحات، ولكن هذه الاضطرابات تُصنف ضمن ثلاث فئات رئيسية:

إنتاج عدد قليل جدًا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة

تخريب عدد كبير جدًا من الصفيحات الدموية

الكثير من الصفيحات الدموية

يمكن أن يحدثَ نقصُ الصفيحات عندما لا ينتج نِقي العَظم ما يكفي منها، مثلما يحدث في ابيِضَاض الدَّم أو اضطرابات نفي العظام الأخرى.

وقد يؤدِّي إلى نقص الصفيحات العدوى بفيروس التهاب الكبد C، وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV، الفيروس الذي يسبّب متلازمة نقص المناعة البشري [الإيدز]) وفيروس إيبشتاين - بار (السبب المعروف لداء كثرة الوحيدات)، وعدد من الفيروسات الأخرى.

يمكن أن تصبح الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة مُحتَجزة في الطحال المتضخِّم ، كما يحدث في تشمُّع الكبد وتليُّف النقي و داء غوشر Gaucher disease، ممَّا يقلِّل من عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة في مجرى الدم.

يمكن لعمليات نقل خلايا الدم الحمراء الضخمة أن تخفف من تركيز الصفائح الدموية في الدم.

وأخيرًا، قد يستخدم الجسمُ أو يخرِّب الكثيرَ من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، مثلما يحدث في العديد من الاضطرابات، ومن أبرزها ثلاثة هي قلَّة الصفيحات المناعية وفرفرية قلَّة الصفيحات الخثارية ومُتلازمة انحلال الدَّم اليُوريمية.

كما يمكن لبعض الأدوية، مثل الهيبارين وبعض المضادَّات الحيوية والإيثانول والأدوية المُضادَّة للسرطان والكينين، أن تُسبّب قلَّة الصفيحات أيضًا.وقد تنجم قلة الكريات الحمر المحدثة بالعقاقير عن:

انخفاض إنتاج الصُّفَيحات الدَّمويَّة بسبب نِقي العَظم (النَّاجم عن سُمِّية نقيّ العظام)

زيادة في تخريب الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلَّة الصفيحات المناعية)