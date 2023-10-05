لمحة عامة عن ابيضاض الدم

يجري تصنيفُ ابيِضَاضات الدَّم إلى أربعة أنواع رئيسية:

يجري تعريفُ أنواع ابيضاض الدَّم وفقًا لسرعة تفاقمها ونوع وخَصائص الكريَّات البيض التي تصبح سرطانية؛

فابيِضَاضاتُ الدَّم الحادَّة تتفاقم بسرعة، وتتكوَّن من خلايا غير ناضجة؛

أمَّا ابيِضَاضات الدَّم المزمنة فتتفاقم ببطء، وتتكوَّن من خلايا أكثر نضجًا.

وتنجم ابيِضَاضاتُ الدَّم اللمفاوية (الأرومية اللمفاوية) عن التغيُّرات السرطانية في الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) أو في الخلايا التي تنتج الخلايا اللِّمفاوِيَّة عادة؛يمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا.

بينما تنجم ابيِضَاضاتُ الدَّم النِّقويَّة عن التغيُّرات السرطانية في الخلايا التي تنتج العَدِلات والأَسُسات والحَمِضات (اليوزينيَّات) والوَحيدات عادة.يمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا.