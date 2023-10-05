لمحة عامة عن ابيضاض الدم

ابيِضَاضاتُ الدَّم هي سرطانات على حِساب الكريَّات البيض أو الخلايا التي تتحوَّل إلى خلايا الدَّم البيضاء.
وتتخلَّق خلايا الدَّم البيضاء من الخَلايا الجذعية في نِقي العَظم.ولكن، في بعض الأحيان، يمضي التخلُّق في اتجاه آخر، ويُعاد ترتيب قِطَع من الصبغيات.وتتداخل الكروموسوماتُ أو الصبغيَّات غير الطبيعية الناتجة مع السيطرة الطبيعية على انقسام الخلايا، وبذلك تتضاعف الخلايا المتضرِّرة بشكل غير منضبط أو تقاوم الموت الطبيعي للخلايا (الموت الخلوي المبرمَج)، ممَّا يؤدي إلى ابيضاض الدم.
تَصنيف ابيضاض الدم
يجري تصنيفُ ابيِضَاضات الدَّم إلى أربعة أنواع رئيسية:
يجري تعريفُ أنواع ابيضاض الدَّم وفقًا لسرعة تفاقمها ونوع وخَصائص الكريَّات البيض التي تصبح سرطانية؛
فابيِضَاضاتُ الدَّم الحادَّة تتفاقم بسرعة، وتتكوَّن من خلايا غير ناضجة؛
أمَّا ابيِضَاضات الدَّم المزمنة فتتفاقم ببطء، وتتكوَّن من خلايا أكثر نضجًا.
وتنجم ابيِضَاضاتُ الدَّم اللمفاوية (الأرومية اللمفاوية) عن التغيُّرات السرطانية في الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) أو في الخلايا التي تنتج الخلايا اللِّمفاوِيَّة عادة؛يمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا.
بينما تنجم ابيِضَاضاتُ الدَّم النِّقويَّة عن التغيُّرات السرطانية في الخلايا التي تنتج العَدِلات والأَسُسات والحَمِضات (اليوزينيَّات) والوَحيدات عادة.يمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا.
مضاعفات ابيضاض الدم
تملأ خَلايا ابيِضَاض الدَّم نقِي العِظام في نهاية المطاف، وتحلّ محلَّ أوتثبِّط وظيفةَ الخلايا التي تتخلَّق إلى خلايا الدَّم الطبيعية.كما تتدخَّل هذه الخلايا أيضًا في الوظيفة الطبيعية لنقِي العِظام، ممَّا يؤدِّي إلى نقص أعداد:
خلايا الدَّم الحمر (يَتسبَّب في فقر الدَّم)
تعداد كريات الدم البيض الطبيعية (زيادة خطر العدوى)
الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات، زيادة خطر النَّزف)
بالإضافة إلى ذلك، لا تعمل خلايا الدم البيضاء السرطانية مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية، وبالتالي لا يمكنها مساعدة الجسم على محاربة العدوى.
كما قد تغزو خلايا ابيِضَاض الدَّم أعضاء أخرى أيضًا، بما في ذلك الكبدُ والطحال والعُقَد اللِّمفِية والخُصيَتان والدِّماغ.
أسباب ابيضاض الدم
لا يزال سببُ معظم أنواع ابيِضَاض الدَّم غيرَ معروف.ولكنَّ التعرُّضَ للإشعاع، وإلى بعض أنواع المُعالجة الكِيميائيَّة، أو لبعض المواد الكيميائية (مثل البنزين وبعض المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية في دخان التبغ)، يزيد من خطر حدوث بعض أنواع ابيضاض الدم، على الرغم من أنَّ ابيِضَاض الدَّم يحدث في عددٍ قليل جدًّا من الأشخاص المتعرِّضين فقط.كما أنَّ بعضَ الاضطرابات الوراثيَّة، مثل مُتلازمة داون وفقر الدَّم بحسب فانكوني، تزيد من هذا الخطر أيضًا.وفي بعض الأشخاص، ينجم ابيِضَاضُ الدَّم عن بعض شذوذات الكرومُوسُومات.
وهناك فيروسٌ يُعرَف باسم الفَيروس المُنَمِّي للِّمفاوِيَّاتِ التَّائِيَّةِ البَشَرِيَّة 1 human T lymphotropic virus 1 (HTLV-1)، وهو يشبه الفيروسَ (HIV-1) الذي يسبِّب الإيدز، يُشتَبه بقوَّة أنَّه يُسبِّب نوعًا نادرًا من ابيِضَاض الدَّم اللِّمفاوي يُسمَّى ابيِضَاض الخلايا التائية عندَ البالغين adult T-cell leukemia.وقد ارتبطت العدوى بفَيروس إيبشتاين - بار (الذي يسبِّب كثرة كريات الدَّم البيضاء من نوع الوَحيدات أيضًا) مع شكلٍ عدواني من ابيِضَاض الدَّم اللِّمفاوي،الذي يحدث في آسيا وأفريقيا.
علاج ابيضاض الدم
الأدوية ، وعادةً المُعالجة الكِيميائيَّة أو العلاج المناعي أو العلاج المُوجَّه
زرع الخلايا الجذعية أحيَانًا
يمكن عِلاجُ العَديد من ابيِضَاضات الدَّم على نحو فعَّال، كما يمكن شفاءُ بعضها الآخر.يمكن أن تتكون المعالجة من أنواع مختلفة من الأدوية تسمى
المُعالجة الكِيميائيَّة: تنطوي المُعالجة الكِيميائيَّة على أدوية تقتل الخلايا المُقسِمة.ولذلك ، تهاجم المُعالجةُ الكِيميائيَّة الخلايا السَّرَطانية لأنها تنقسم بسرعة ، ولكنَّها يمكن أن تؤذي الخلايا الطبيعية أيضًا.
العلاجُ المناعي: هو علاج للسَّرَطان يستخدم جهاز المناعة الخاص بالشخص لمكافحة السَّرَطان.
العلاج المستهدف: يتكون العلاج المستهدف من الأدوية التي تكون موجهة نحو الجينات أو البروتينات غير الطبيعية في الخلايا السرطانية الحيوية.
يكون كل من العلاج المناعي والعلاج الموجه كلاهما أقل ميلاً لقتل الخلايا الطبيعية من العلاج الكيميائي ، ولذلك يكون التحمل أفضل.يقوم الأطباء باختيار الدواء المحدَّد أو مجموعة من الأدوية على أساس تصنيف ابيضاض الدَّم.وفي بعض الأحيان، يُلجأ إلى زرع الخلايا الجذعيَّة أو أو المعالجة الشعاعية أو الجراحة.
وقد تتطلب مُضَاعَفاتُ ابيِضَاض الدَّم علاجًا.كما قد يحتاج المرضى إلى نقل الدَّم إذا تسبَّب ابيِضَاض الدَّم في فقر دم شَديد.وقد يحتاجون إلى مضادَّات حيوية عندَ حدوث العَدوى.إذا حدث نَزف، فإنهم قد يحتاجون إلى نقل الصُّفَيحات الدَّمويَّة.
عندما يكون ابيِضَاضُ الدَّم تحت السيطرة، يكون عددُ الخلايا غير الطبيعية في نقِي العِظام منخفضًا جدًا، ويقال إنَّ الأشخاص في حالة هَوَادة أو هَدأة.إذا ازدادت أعداد خلايا ابيِضَاض الدَّم مرةً أخرى، يقال إن الأشخاص في حالة انتكاس أو عودة للمَرض.
وبالنسبة لبعض الأشخاص في حالة الانتكاس، تتدهور نوعيةُ الحياة في نهاية المطاف، وقد تكون الفائدةُ المحتملة لمزيد من العلاج محدودةً للغاية.وفي هذه الحالة، قد يصبح الحفاظُ على راحة الأشخاص أكثرَ أهمِّية من محاولة إطالة أمد الحياة.ويجب أن يشاركُ الأشخاص المصابون وأفراد أسرهم في هذه القرارات.كما يمكن القيام بالكثير لتوفير الرِّعاية الرحيمة، وتخفيف الأَعرَاض، والحفاظ على كرامة المريض.
للمزيد من المعلومات
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جمعية اللوكيميا واللمفومة: توفر معلومات عن المرض للأشخاص المصابين بابيضاض الدم (اللوكيميا) ومقدمي الرعاية لهم وموارد للدعم.