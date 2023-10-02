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لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية

حسبCharles Sabatino, JD, American Bar Association
تمت مراجعته ربيع الأول 1445

    يتمتع معظم البالغين بالأهلية القانونية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية الخاصة بهم.إلا أن تدهور صحة الأشخاص قد يهدد قدرتهم على ممارسة حقوقهم القانونية تلك.

    وإن حماية هذه الحقوق يتطلب تفكيرًأ وتخطيطًا مسبقًا.يمكن أن يسبب المرض المفاجئ أو المزمن ضعفًا شديدًا وتخليطًا ذهنيًا، مما يجعل الأشخاص عرضة للخطر وفقدان السيطرة على النفس.وقد يكون من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من علل جسدية أو ذهنية أن يقوموا بشؤونهم الشخصية، أو يوصوا الورثة بوصايا معينة، أو يتأكدوا من احترام هذه الرغبات.ولكن، يمكن للبالغين بأي عمر اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم في حال فقدانهم السيطرة على قرارات الرعاية الصحية، وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عند كبار السن.

    بعض الشروط القانونية المتعلقة بالرعاية الصحية

    الأهلية القانونية (الكفاءة): هي حق وقدرة الشخص على إدارة الشؤون الخاصة به (والتي تبدأ عادةً في سن 18 في معظم الولايات الأمريكية).

    العجز القانوني (عدم الكفاءة): عدم قدرة الشخص على إدارة شؤونه الخاصة بنفسه، سواءً بسبب الإصابة أو العجز، على النحو الذي تحدده التشريعات القانونية.

    العجز السريري عن اتخاذ قرارات الرعاية الصحية: عدم قدرة الشخص على فهم فوائد وأضرار إجراءات الرعاية الصحية، وبدائلها المقترحة، والمساهمة في اتخاذ قرار الرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحدده طبيب مؤهل أو اختصاصي رعاية صحية آخر.

    التوجيهات المسبقة: وهي الوثائق أو السجلات الأخرى، مثل وصايا الرعاية الصحية، أو تفويضات الرعاية الصحية والإنابات التي تخول شخص ما بتنفيذ وصايا الرعاية الصحية الخاصة بالشخص.

    وصية الإرادة المعيشية:، وهي وثيقة تسمى أحيانًا بالتوجيه الطبي، وتعبر عن رغبات الشخص فيما يتعلق بالإجراءات الطبية المستقبلية ورعاية نهاية الحياة في حال عجزه عن اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.

    وكالة الرعاية الصحية، وثيقة قانونية تُفوض شخصًا آخر باتخاذ قرارات الرعاية الصحية بالنيابة عن الشخص في حالة عدم قدرته على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة به.قد يُطلق على هذا الشخص اسم وكيل أو مُفوّض أو ممثل الرعاية الصحية، أو اسم آخر بحسب الولاية.

    فيما يتعلق بالأمور الصحية الشخصية، فإن الأداة الرئيسية للتخطيط هي التوجيه المسبق للرعاية الصحية، والذي يتضمن وصية الإرادة المعيشية Living will، أو وكالة الرعاية الصحية health care power of attorney، أو كليهما.أما فيما يخص الأمور المالیة وغیرھا من الأمور المتعلقة بالممتلکات، فإن الأداة الرئيسية للتخطيط ھي التوكیل المالي financial power of attorney، والوصية القانونية، وفي بعض الحالات الوديعة القابلة للنقض (أو وديعة الحیاة living trust).وتساعد هذه الأدوات القانونية معًا في توجيه وإدارة القرارات المتعلقة بممتلكات الشخص ورعايته الصحية وفقًا لرغباته عندما لا يكون لديه القدرة على اتخاذ مثل تلك القرارات.

    يجب أن تنعكس التوجيهات المسبقة للرعاية الصحية على المناقشات بين مزود الرعاية الصحية والمقربين من الشخص وأن تراعي قيم الشخص وأولوياته وتفضيلاته في أثناء المرض الخطير.ترتبط فعالية التوجيه المسبق بشكلٍ مباشر مع شمولية وعمق المناقشة التي استندت إليها.وتختلف قوانين الولايات فيما يتعلق بالتوجيهات المسبقة، ولكن جميع الولايات الخمسين تسمح للشخص بالإعراب عن رغباته فيما يتعلق بمعالجة الأمراض أو الإصابات المُفضية إلى الموت، وتعيين شخص للتواصل معه في حالة عدم تمكن الشخص من التواصل بنفسه.

    يمكن إعداد وثائق الرعاية الصحية المذكورة آنفًا دون الحاجة إلى محام.ولكن وجود المحامي قد يكون مفيدًا، خاصة إذا كانت رغبات الشخص معقدة أو من غير المرجح اتفاق أفراد الأسرة عليها.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.