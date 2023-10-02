يمتلك الأشخاص الحق في الحصول على معلومات عن الأضرار المحتملة وفوائد المُعالجَات البديلة عند اتخاذ القرارات بشأن الرعاية الطبية، وهم يمتلكون حرية الاختيار لقبول أو رفض الرعاية.قبل القيام بأي اختبار باضع أو تقديم العلاج الطبي، ينبغي على الأطباء الحصول على إذن المريض (المؤهل) للقيام بتلك الإجراءات، وذلك بشكل إراديّ وبعد تبصيره وإخباره بكل فوائد ومخاطر الإجراء.تعرف هذه العملية بالموافقة المستنيرة أو الموافقة بعد التبصير informed consent.(انظر أيضًا لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية).

ينبغي أن تنطوي عملية الموافقة المستنيرة على مناقشة بين المريض والطبيب.كما ينبغي تشجيع المرضى على طرح أسئلة حول حالاتهم والخيارات العلاجية المتاحة، وينبغي للأطباء عرض جميع الحقائق والأفكار مع تقديم الدعم والمشورة المناسبين.ينبغي على الأطباء تقديم المعلومات بطريقة مفهومة للمريض والنقاش معه بشأن الأضرار والفوائد بوضوح.ينص القانون الفيدرالي للولايات المتحدة على وجوب اتخاذ الأطباء للخطوات المناسبة للنقاش الكافي مع المرضى الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو الذين توجد لديهم قيود أو عوائق تحول بينهم وبين التواصل السليم مع الطبيب.

يستخدم اختصاصيو الرعاية الصحية بشكل متزايد وسائل مساعدة المريض على اتخاذ القرار (PDAs) للمساعدة على توصيل المعلومات الطبية.وتشمل وسائل مساعدة المريض على اتخاذ القرار كلاً من التثقيف بالاستعانة بالرسوم، والصور، والرسوم البيانية؛ وشبكات القرار؛ وأشرطة الفيديو؛ والبرامج التفاعلية المستندة إلى مواقع الويب، مثل البرامج التي تطرح الأسئلة وتوفر المراجعة النقدية (feedback).وقد تنطوي وسائل مساعدة المريض على اتخاذ القرار على التدريب الشخصي المنظم.قد يشعر الأشخاص الذين يستخدمون وسائل مساعدة المريض على اتخاذ القرار بأنَّهم أقلَّ حيرةً أو تناقضًا بشأن القرارات الطبية.

تتحقق الموافقة المستنيرة بشكل كبير عندما يدرك المرضى ما يلي

مآل الحالة في حال لم يُنفذ أي علاج

المُعالجَات المحتملة، بما في ذلك وصف وشرح الأضرار، والفوائد المحتملة، والأعباء

رأي اختصاصي الرعاية الصحية فيما يخص أفضل البدائل العلاجية

النقاط والجوانب غير المؤكدة في كل من الخيارات السابقة

عادة، ما يَجرِي توقيع وثيقة تلخص المناقشات التي دارت بين المريض والطبيب عند الخروج بأي قرارات علاجية رئيسية.

إذا كان المريض غير قادر على إعطاء موافقة مستنيرة (بسبب عجز)، يلجأ الطبيب إلى الشخص (الوكيل) المذكور في توكيل الرعاية الصحية.إذا لم يكن هذا الشخص موجودًا، فقد ینتقل الطبیب إلی صانع قرار بديل مُعتمد.أما إذا كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة ولم يكن الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار حاضرًا بشكل فوري، فيُطبق هنا مبدأ الموافقة المفترضة.يُفترض بأن يكون الأشخاص موافقين على أي مُعالَجَة طارئة ضرورية ما لم يرفضوا مسبقًا مثل هذه المُعالجة بشكلٍ مُحدَّد.