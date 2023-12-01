العلاج الفيزيائي (PT)

عادةً ما يُصبح نطاق الحركة محدودًا بعد الإصابة بالسكتة الدماغية أو نتيجة المكوث في الفراش لفترة طويلة.يمكن لتحدد نطاق الحركة أن يسبب الألم، ويؤثر في قدرة الشخص على العمل، ويزيد من خطر اهتراء الجلد، وقرحات الضغط.يتراجع نطاق الحركة عادة مع التقدم في العمر، على الرغم من أن هذا التراجع لا يمنع عادةً كبار السن الأصحاء من العناية بأنفسهم.

قبل بدء العلاج بالفيزيائي، غالبًا ما يقوم المعالج بتقييم مدى حركة المريض باستخدام أداة تُسمى مقياس الزوايا، والذي يقيس أكبر زاوية يمكن للمفصل التحرك من خلالها.ويحدد المعالج أيضًا ما إذا كان تقيّد الحركة ناجمًا عن تقلص العضلات أو الأربطة والأوتار.إذا كان تقلص العضلات هو السبب، فقد يكون من الممكن تمطيط المَفصِل بقوة أكبر.أما إذا كان تقلص الأربطة أو الأوتار هو السبب، فينبغي محاولة تمطيط المفصل بشكل لطيف، وقد تستدعي الحاجة أحيانًا إجراء عمل جراحي قبل البدء بتمارين النطاق الحركي.عادةً ما تكون تمارين التمطيط أكثر فعالية وأقل إيلامًا إذا جرى تحمية الأنسجة أولاً.وبالتالي، قد يقوم المعالج الفيزيائي بتطبيق الحرارة على الجلد أولاً.

هناك ثلاثة أنواع من تمارين النطاق الحركي:

التمارين النشطة: تكون مفيدةً للأشخاص الذين يستطيعون تمرين العضلات أو المَفاصِل بدون مساعدة من أحد.حيث ينبغي على المرضى تحريك أطرافهم بأنفسهم.

التمارين النشطة-المساعَدة: تكون مفيدةً للأشخاص الذين يستطيعون تحريك عضلاتهم مع القليل من المساعدة أو الذين يمكنهم تحريك مفاصلهم ولكنهم يشعرون بالألم عند القيام بذلك.ينبغي على المرضى في هذه التمارين تحريك أطرافهم بأنفسهم، ولكن يمكن للمعالج أن يساعدهم على القيام بذلك، سواءً بيده أو باستخدام أربطة أو غيرها من التجهيزات.

التمارين الخاملة: تكون مفيدةً للأشخاص الذين لا يستطيعون المشاركة بشكل فعال في نشاط رياضي حقيقي.لا يلزم هؤلاء المرضى بذل أي جهد.يقوم المعالج بتحريك أطراف المريض لمنع حدوث تقلُّصات (التَّيبُّس الدائم للعضلات النَّاجمة عن نقص الحركة)، ضمن أهدافٍ أخرى.

تُجرى تمارين النطاق الحركي النشطة والنشطة المُساعَدة بلطف لتجنب حدوث أية أذية، على الرغم من أن بعض الانزعاج لا مفر منه.

ولزيادة نطاق الحركة، يجب على المعالج تحريك المَفصِل المصاب وراء نقطة الألم، ولكن ينبغي ألا تُسبب الحركة ألمًا متبقيًا (الألم الذي يستمر بعد التوقف عن القيام بالحركة).يكون التمطيط المعتدل المستدام أكثر فعالية من التمطيط اللحظي القوي.