إعادة تأهيل اضطرابات الكلام

الحُبسة Aphasia هي فقدان جزئي أو كامل للقدرة على التعبير عن الكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو فهمها.وغالبا ما تنتج عن سكتة دماغية أو إصابة دماغية أخرى تؤثِّر في مركز اللغة في الدماغ (انظر الشكل عواقب تضرر مناطق معينة من الدماغ).

تهدف إعادة التأهيل إلى إنشاء وسائل الاتصال الأكثر فعالية.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة حُبسة بسيطة، يلجأ معالج الكلام إلى مقاربة علاجية تركز على الأفكار والخواطر بدلًا من الكلمات.حيث إن الإشارة إلى كائن أو صورة، أو التعبير بحركات اليد أو إيماءات الوجه غالبًا ما تكون كافيًة في التخاطب البسيط.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة أكثر شدة، فيمكن اتباع طريقة التحفيز (تكرار الكلمات أمام الشخص) وطريقة التحفيز المبرمجة (النطق بكلمات وتقديم أشياء يمكن لمسها ورؤيتها) وهو ما يساعد الأشخاص على استعادة بعض القدرة على استخدام اللغة.يمكن للمرضى الذين يعانون من فقدان القدرة على الكلام استخدام لوحات حروف أو صور للتواصل مع الأشخاص من حولهم.

ينبغي على مزودي الرعاية للأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام أن يتحلوا بالكثير من الصبر والتفهم لمدى الإحباط الذي يشعر به الشخص.كما ينبغي على مزودي الرعاية الصحية أن يدركوا أيضًا بأن الشخص لا يعاني من تخلف عقلي، ولا ينبغي التحدث إليه بلغة الطفل، لأن ذلك قد يسبب شعورًا بالمهانة لديه.بدلاً من ذلك، ينبغي على مزودي الرعاية التحدث بشكل طبيعي، وإذا لزم الأمر، استخدام الإيماءات أو الإشارة إلى الأشياء.