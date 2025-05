Cách đặt ống thông động mạch quay

Các biến chứng bao gồm

Khối máu tụ

Nhiễm trùng

Làm tổn thương động mạch

Huyết khối (do chính ống thông)

Tổn thương dây thần kinh

Ống thông lạc chỗ

Để giảm nguy cơ nhiễm trùng liên quan đến catheter, catheter động mạch quay nên được giữ nguyên tại chỗ không quá 7 ngày và băng kín, trong suốt không bị hỏng. Cần loại bỏ các ống thông ngay khi không còn cần thiết nữa hoặc nếu có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào.

Các biến chứng hiếm gặp bao gồm

Thiếu máu cục bộ và hoại tử đầu xa

Giả phình mạch

Rò động tĩnh mạch

Mảng bám cholesterol (hoặc mảng xơ vữa); thuyên tắc mạch do khí, dây dẫn hoặc do ống thông

Thiếu máu cục bộ ở bàn tay hiếm khi xảy ra, do huyết khối hoặc thuyên tắc, bóc tách nội mạc mạch hoặc co thắt động mạch. Lưu lượng máu bàng hệ từ động mạch trụ thường ngăn ngừa thiếu máu cục bộ đáng kể. Nguy cơ huyết khối động mạch cao hơn ở các động mạch nhỏ (giải thích tỷ lệ cao hơn ở phụ nữ) và tăng thời gian lưu ông thông. Tỷ lệ bị huyết khối và thiếu máu cục bộ đầu xa cao hơn nhiều so với ống thông động mạch đùi. Các động mạch bị tắc gần như tái thông hoàn toàn sau khi rút bỏ ống thông.