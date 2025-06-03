Cách điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời

Yêu cầu bệnh nhân xì mũi nhẹ nhàng để loại bỏ cục máu đông. Ngoài ra, hãy hút sạch dịch mũi một cách cẩn thận.

Dùng ngón tay trỏ của bạn tựa vào mũi của bệnh nhân để đưa mỏ vịt mũi vào và tay cầm song song với sàn nhà (để các lưỡi mở theo chiều dọc).

Nhẹ nhàng mở mỏ vịt và kiểm tra mũi bằng đèn đeo ở đầu sáng hoặc nguồn sáng định hướng, cho phép bác sĩ lâm sàng rảnh một tay để điều khiển lực hút hoặc các dụng cụ khác trong quá trình kiểm tra.

Sử dụng ống hút Frazier để loại bỏ máu và cục máu đông che khuất tầm nhìn.

Kiểm tra xem có máu chảy ra từ vùng đám rối mạch vách ngăn trước không và có máu chảy ra từ phía sau mũi không.

Bôi hỗn hợp thuốc gây tê/co mạch tại chỗ: Đổ khoảng 3 mL dung dịch cocaine 4% hoặc lidocaine 4% với oxymetazoline vào một cốc đựng thuốc nhỏ và thấm 2 hoặc 3 miếng bông gòn vào dung dịch rồi đưa vào mũi, xếp chồng các miếng bông gòn đó theo chiều dọc (hoặc xịt thuốc co mạch tại chỗ như oxymetazoline và đặt miếng bông gòn chỉ có thuốc gây tê tại chỗ).

Để thuốc tại chỗ trong vòng 10 đến 15 phút để cầm máu hoặc giảm chảy máu, gây tê và giảm sưng niêm mạc.

Chuẩn bị bốn que đè lưỡi và một ít băng dính. Lấy hai que đè lưỡi và đặt một que song song và chồng lên que kia. Lặp lại bước này với hai thanh đè lưỡi còn lại.

Tiếp theo, đặt hai cặp que đè lưỡi cách nhau một khoảng nhỏ (khoảng bằng chiều rộng của sống mũi). Dùng băng dính cố định hai thanh đè lưỡi lại với nhau ở giữa, đảm bảo khoảng cách giữa hai thanh đè lưỡi luôn cố định. Kẹp hoàn thiện phải được tạo thành hình nêm hoặc hình chữ V.

Đặt kẹp tạm thời lên sống mũi, đảm bảo rằng thanh đè lưỡi tạo tì nhẹ nhàng vào hai bên mũi, ép cánh mũi vào vách ngăn mũi (tạo thành hình chữ V ngược).