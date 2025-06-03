Cách điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời

Chảy máu cam là tình trạng chảy máu từ khoang mũi và có thể xuất phát từ phía trước hoặc phía sau. Chảy máu cam không kiểm soát được bằng cách ấn ngón tay (tức là bác sĩ lâm sàng hoặc người chăm sóc ấn vào thành ngoài của mũi trong tối thiểu 10 phút, nhưng thường lâu hơn) cần phải được xử trí ngay lập tức. Ở những nơi có nguồn lực hạn chế, nơi không có kẹp mũi thương mại để điều trị chảy máu cam, có thể tự chế kẹp mũi từ que đè lưỡi để cầm máu.
Chỉ định điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Chảy máu phía trước từ một vị trí có thể nhìn thấy rõ
Không thể dùng ngón tay ép mũi để cầm máu mũi
Không có sẵn kẹp mũi thương mại
Chống chỉ định điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Chống chỉ định tuyệt đối
Không thể nhìn thấy được nguồn chảy máu
Thủ thuật này chỉ nên áp dụng khi phát hiện thấy vị trí chảy máu khi khám thực thể ban đầu. Nếu tình trạng chảy máu vẫn tiếp diễn và nhìn thấy vị trí chảy máu rõ ràng, có thể thử đốt điện phía trước làm bước điều trị tiếp theo. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa khẩn cấp nếu nghi ngờ chảy máu sau hoặc có tiền sử chấn thương vùng mặt hoặc chấn thương nền sọ.
Chống chỉ định tương đối
Lệch vách ngăn mũi nghiêm trọng về phía có chảy máu
Biến chứng của điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Tổn thương cơ học ở vách ngăn và sụn thành bên
Hoại tử do tì đè
Chảy máu trở lại khi tháo kẹp
Dụng cụ trong điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Găng tay, khẩu trang và áo choàng
Áo choàng hoặc săng mổ cho bệnh nhân
Nguồn hút và đầu hút Frazier có nhiều kích cỡ khác nhau với chức năng điều khiển bằng ngón tay tích hợp để điều chỉnh lực hút
Gạc bọt biển vô trùng
Chậu đựng chất nôn
Ghế có tựa đầu hoặc ghế chuyên khoa tai mũi họng (ENT)
Nguồn sáng và đèn đeo ở đầu có chùm sáng hẹp có thể điều chỉnh
Mỏ vịt
Que đè lưỡi
Hỗn hợp thuốc gây tê tại chỗ/thuốc co mạch (ví dụ: cocaine 4%, tetracaine 1% hoặc lidocaine 4% kết hợp với oxymetazoline 0,5%) hoặc thuốc co mạch tại chỗ đơn thuần (ví dụ: thuốc xịt oxymetazoline 0,5%)
Tăm bông hoặc gạc
Những cân nhắc bổ sung khi điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Hỏi về việc sử dụng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu.
Tiến hành xét nghiệm công thức máu (CBC), thời gian prothrombin (PT) và thời gian thromboplastin riêng phần (PTT) nếu có triệu chứng hoặc dấu hiệu của bệnh chảy máu hoặc bệnh nhân bị chảy máu cam nặng hoặc chảy máu cam tái phát.
Giải phẫu liên quan trong điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Đám rối mạch máu dưới niêm mạc cung cấp máu cho vách ngăn mũi trước là vị trí thường gặp nhất của chảy máu cam trước. Đám rối này bao gồm các nhánh từ động mạch sàng trước, động mạch bướm khẩu cái, động mạch khẩu cái lớn và nhánh vách ngăn của động mạch môi trên.
Tư thế trong điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Bệnh nhân nên ngồi thẳng lưng ở tư thế hít mùi, đầu ngửa, tốt nhất là trên ghế chuyên khoa tai mũi họng. Vùng chẩm của bệnh nhân cần được kê lên để ngăn ngừa di chuyển đột ngột về phía sau. Lý tưởng là mũi của bệnh nhân phải ngang với mắt của thầy thuốc.
Bệnh nhân nên cầm chậu nôn để hứng bất kỳ lượng máu chảy liên tục hoặc nôn ra (ví dụ: máu bị nuốt vào)
Mô tả từng bước về điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Yêu cầu bệnh nhân xì mũi nhẹ nhàng để loại bỏ cục máu đông. Ngoài ra, hãy hút sạch dịch mũi một cách cẩn thận.
Dùng ngón tay trỏ của bạn tựa vào mũi của bệnh nhân để đưa mỏ vịt mũi vào và tay cầm song song với sàn nhà (để các lưỡi mở theo chiều dọc).
Nhẹ nhàng mở mỏ vịt và kiểm tra mũi bằng đèn đeo ở đầu sáng hoặc nguồn sáng định hướng, cho phép bác sĩ lâm sàng rảnh một tay để điều khiển lực hút hoặc các dụng cụ khác trong quá trình kiểm tra.
Sử dụng ống hút Frazier để loại bỏ máu và cục máu đông che khuất tầm nhìn.
Kiểm tra xem có máu chảy ra từ vùng đám rối mạch vách ngăn trước không và có máu chảy ra từ phía sau mũi không.
Bôi hỗn hợp thuốc gây tê/co mạch tại chỗ: Đổ khoảng 3 mL dung dịch cocaine 4% hoặc lidocaine 4% với oxymetazoline vào một cốc đựng thuốc nhỏ và thấm 2 hoặc 3 miếng bông gòn vào dung dịch rồi đưa vào mũi, xếp chồng các miếng bông gòn đó theo chiều dọc (hoặc xịt thuốc co mạch tại chỗ như oxymetazoline và đặt miếng bông gòn chỉ có thuốc gây tê tại chỗ).
Để thuốc tại chỗ trong vòng 10 đến 15 phút để cầm máu hoặc giảm chảy máu, gây tê và giảm sưng niêm mạc.
Chuẩn bị bốn que đè lưỡi và một ít băng dính. Lấy hai que đè lưỡi và đặt một que song song và chồng lên que kia. Lặp lại bước này với hai thanh đè lưỡi còn lại.
Tiếp theo, đặt hai cặp que đè lưỡi cách nhau một khoảng nhỏ (khoảng bằng chiều rộng của sống mũi). Dùng băng dính cố định hai thanh đè lưỡi lại với nhau ở giữa, đảm bảo khoảng cách giữa hai thanh đè lưỡi luôn cố định. Kẹp hoàn thiện phải được tạo thành hình nêm hoặc hình chữ V.
Đặt kẹp tạm thời lên sống mũi, đảm bảo rằng thanh đè lưỡi tạo tì nhẹ nhàng vào hai bên mũi, ép cánh mũi vào vách ngăn mũi (tạo thành hình chữ V ngược).
Để kẹp ở nguyên vị trí trong ít nhất 15 phút trước khi kiểm tra lại để xác định xem máu đã ngừng chảy hay chưa.
Chăm sóc sau khi điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Khuyên bệnh nhân không dùng aspirin hoặc thuốc chống viêm không steroid (NSAID) trong vòng 4 ngày sau khi điều trị chảy máu cam.
Cảnh báo và lỗi thường gặp khi điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Không mở mỏ vịt mũi theo hướng ngang hoặc sử dụng theo cách không được hỗ trợ. (Chống một ngón tay của bàn tay đang cầm mỏ vịt lên má hoặc mũi của bệnh nhân.)
Kẹp tạm thời có thể không tạo đủ lực ép hoặc không liên tục lên vị trí chảy máu, có khả năng không kiểm soát được tình trạng chảy máu cam hiệu quả.
Kẹp có thể dễ dàng bị bung ra, đặc biệt là nếu không được cố định đúng cách
Bệnh nhân cần được cảnh báo về việc kiểm tra các dấu hiệu và triệu chứng của hoại tử do tì đè (ví dụ: đau, ban đỏ/xuất huyết hoặc hình thành mảng mô chết đóng vảy).
Lời khuyên và thủ thuật điều trị chảy máu cam trước bằng kẹp mũi tạm thời
Nâng ghế của bệnh nhân lên ngang tầm mắt sẽ giúp giảm bớt sức căng lên lưng của bác sĩ lâm sàng so với việc cúi xuống.
Khuyên bệnh nhân rằng nếu chảy máu tái phát, phải bịt kín lỗ mũi trong 20 phút không bị ngắt quãng. Xịt mũi oxymetazoline trước khi bịt lỗ mũi có thể giúp kiểm soát chảy máu. Nếu điều này không cầm máu được hoặc chảy nhiều máu, bệnh nhân nên quay lại khoa cấp cứu.
Để tránh bị tuột, hãy đặt kẹp ở mép dưới của mũi sao cho các đầu kẹp ở bề mặt trên hướng ra xa mắt hoặc tạo thành góc 30-45 độ (hướng ra xa mặt).