(Xem thêm Tổng quan về loạn nhịp tim.)
Hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp được định nghĩa là có nhịp tim xoang > 100 nhịp/phút dai dằng hoặc kịch phát với nhịp tim trung bình 24 giờ > 90 nhịp/phút trong trường hợp không có nguyên nhân thứ phát sinh lý hoặc rõ ràng liên quan đến các triệu chứng gây đau khổ (1) chủ yếu là đánh trống ngực, không dung nạp tư thế đứng và không dung nạp gắng sức.
Hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp chủ yếu ảnh hưởng đến nữ giới ở cuối độ tuổi hai mươi đến giữa độ tuổi bốn mươi (2).
Tài liệu tham khảo chung
1. Sheldon RS, Grubb BP 2nd, Olshansky B, et al: 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm 12(6):e41–e63, 2015. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.03.029
2. Ahmed A, Pothineni NVK, Charate R, et al: Inappropriate Sinus Tachycardia: Etiology, Pathophysiology, and Management: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol 79(24):2450–2462, 2022. doi: 10.1016/j.jacc.2022.04.019
Căn nguyên của nhịp tim nhanh xoang không thích hợp
Căn nguyên của hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp vẫn chưa được biết rõ. Các phần có khả năng xảy ra bao gồm
Tăng tính tự động của nút xoang nội tại
Giảm độ nhạy cảm phế vị
Tăng nhạy cảm beta-adrenergic
Điều biến thần kinh thể dịch bị rối loạn
Các triệu chứng và dấu hiệu của nhịp tim nhanh xoang không thích hợp
Thông thường, bệnh nhân có hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp có triệu chứng rất rõ ràng là hồi hộp, không dung nạp tư thế đứng, không dung nạp gắng sức, yếu, mệt mỏi, khó thở, đau ngực và lo lắng. Các dấu hiệu thực thể là những dấu hiệu của nhịp tim nhanh trầm trọng hơn khi đứng mà không có hạ huyết áp tư thế đứng. Nhóm dấu hiệu thứ hai giúp phân biệt hội chứng với hội chứng nhịp nhanh tư thế đứng (POTS).
Chẩn đoán hội chứng nhịp tim nhanh xoang không thích hợp
ECG
Theo dõi điện tâm đồ lưu động 24 giờ
Đo hóc môn kích thích tuyến giáp (TSH) để loại trừ cường giáp
Nhịp nhanh xoang không thích hợp là một chẩn đoán loại trừ. Tất cả các nguyên nhân thứ phát khác của nhịp nhanh xoang được xem xét, bao gồm các rối loạn sinh lý (ví dụ: tình trạng tim, nhiễm trùng, thiếu máu, thiếu oxy máu), bệnh do nội tiết tố (ví dụ: cường giáp, u tủy thượng thận), lo lắng, đau, thuốc và các chất kích thích khác (1).
Tài liệu tham khảo chẩn đoán
1. Sheldon RS, Grubb BP 2nd, Olshansky B, et al: 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm 12(6):e41–e63, 2015. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.03.029
Điều trị hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp
Tránh dùng thuốc kích thích giao cảm, bao gồm cả caffeine
Điều chỉnh giảm hoạt động beta-adrenergic thông qua hoạt động thể chất
Điều chỉnh tăng hoạt động phế vị (ví dụ: bằng yoga, thiền, các bài tập thở)
Thuốc chẹn beta-1 không chọn lọc hoặc liệu pháp đối kháng canxi không dihydropyridine
Ivabradine
Điều trị hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp có triệu chứng là rất khó khăn và tình trạng này thường được điều trị không đầy đủ (1, 2). Liệu pháp hứa hẹn nhất cho đến nay là dùng ivabradine, một loại thuốc chặn dòng điện trong máy tạo nhịp nút xoang ưu thế (nếu có dòng điện, hoặc dòng điện vui nhộn) (1).
Sửa đổi phương pháp triệt đốt nút xoang qua ống thông đã được đề xuất.
Tài liệu tham khảo về điều trị
1. Sheldon RS, Grubb BP 2nd, Olshansky B, et al: 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm 12(6):e41–e63, 2015. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.03.029
2. Ahmed A, Pothineni NVK, Charate R, et al: Inappropriate Sinus Tachycardia: Etiology, Pathophysiology, and Management: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol 79(24):2450–2462, 2022. doi: 10.1016/j.jacc.2022.04.019
Những điểm chính
Hội chứng nhịp nhanh không thích hợp dẫn đến nhịp nhanh không thích hợp.
Các triệu chứng đánh trống ngực, không dung nạp tư thế đứng và không dung nạp gắng sức thường rõ rệt.
Chẩn đoán là một trong những loại trừ các nguyên nhân thứ phát của nhịp nhanh xoang.
Điều trị hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp bao gồm các biện pháp lối sống và thuốc chẹn beta; điều trị bằng ivabradine cho thấy nhiều hứa hẹn.