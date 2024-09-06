Hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp đề cập đến rối loạn chức năng nút xoang gây ra nhịp tim nhanh, không thích hợp về mặt sinh lý. Các triệu chứng rõ rệt bao gồm đánh trống ngực, không dung nạp tư thế đứng và gắng sức, yếu, mệt mỏi, khó thở, khó chịu ở ngực và lo lắng. Chẩn đoán bằng ECG. Điều trị là tăng trương lực phế vị, giảm trương lực giao cảm và giảm nhịp của nút xoang.

(Xem thêm Tổng quan về loạn nhịp tim.)

Hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp được định nghĩa là có nhịp tim xoang > 100 nhịp/phút dai dằng hoặc kịch phát với nhịp tim trung bình 24 giờ > 90 nhịp/phút trong trường hợp không có nguyên nhân thứ phát sinh lý hoặc rõ ràng liên quan đến các triệu chứng gây đau khổ (1) chủ yếu là đánh trống ngực, không dung nạp tư thế đứng và không dung nạp gắng sức.

Hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp chủ yếu ảnh hưởng đến nữ giới ở cuối độ tuổi hai mươi đến giữa độ tuổi bốn mươi (2).

Tài liệu tham khảo chung

Căn nguyên của nhịp tim nhanh xoang không thích hợp Căn nguyên của hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp vẫn chưa được biết rõ. Các phần có khả năng xảy ra bao gồm Tăng tính tự động của nút xoang nội tại

Giảm độ nhạy cảm phế vị

Tăng nhạy cảm beta-adrenergic

Điều biến thần kinh thể dịch bị rối loạn

Các triệu chứng và dấu hiệu của nhịp tim nhanh xoang không thích hợp Thông thường, bệnh nhân có hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp có triệu chứng rất rõ ràng là hồi hộp, không dung nạp tư thế đứng, không dung nạp gắng sức, yếu, mệt mỏi, khó thở, đau ngực và lo lắng. Các dấu hiệu thực thể là những dấu hiệu của nhịp tim nhanh trầm trọng hơn khi đứng mà không có hạ huyết áp tư thế đứng. Nhóm dấu hiệu thứ hai giúp phân biệt hội chứng với hội chứng nhịp nhanh tư thế đứng (POTS).

Chẩn đoán hội chứng nhịp tim nhanh xoang không thích hợp ECG

Theo dõi điện tâm đồ lưu động 24 giờ

Chẩn đoán hội chứng nhịp tim nhanh xoang không thích hợp ECG

Theo dõi điện tâm đồ lưu động 24 giờ

Đo hóc môn kích thích tuyến giáp (TSH) để loại trừ cường giáp Nhịp nhanh xoang không thích hợp là một chẩn đoán loại trừ. Tất cả các nguyên nhân thứ phát khác của nhịp nhanh xoang được xem xét, bao gồm các rối loạn sinh lý (ví dụ: tình trạng tim, nhiễm trùng, thiếu máu, thiếu oxy máu), bệnh do nội tiết tố (ví dụ: cường giáp, u tủy thượng thận), lo lắng, đau, thuốc và các chất kích thích khác (1).

Điều trị hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp Tránh dùng thuốc kích thích giao cảm, bao gồm cả caffeine

Điều chỉnh giảm hoạt động beta-adrenergic thông qua hoạt động thể chất

Điều chỉnh tăng hoạt động phế vị (ví dụ: bằng yoga, thiền, các bài tập thở)

Thuốc chẹn beta-1 không chọn lọc hoặc liệu pháp đối kháng canxi không dihydropyridine

Ivabradine Điều trị hội chứng nhịp nhanh xoang không thích hợp có triệu chứng là rất khó khăn và tình trạng này thường được điều trị không đầy đủ (1, 2). Liệu pháp hứa hẹn nhất cho đến nay là dùng ivabradine, một loại thuốc chặn dòng điện trong máy tạo nhịp nút xoang ưu thế (nếu có dòng điện, hoặc dòng điện vui nhộn) (1). Sửa đổi phương pháp triệt đốt nút xoang qua ống thông đã được đề xuất.