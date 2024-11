Các triệu chứng duy nhất của hẹp ba lá nặng là cảm giác rung khó chịu ở cổ (do sóng a khổng lồ ở tĩnh mạch cổ), mệt mỏi và da lạnh (do cung lượng tim thấp), và khó chịu vùng bụng dưới (do gan to). Bệnh nhân hẹp van ba lá nhẹ không có triệu chứng.

Dấu hiệu chính nhìn thấy được là sóng a khổng lồ và sóngy giảm dần ở tĩnh mạch cổ. Có thể quan sát thấy tình trạng giãn tĩnh mạch cổ, rõ hơn khi hít vào (dấu hiệu Kussmaul). Sắc mặt u tối, các tĩnh mạch đầu có thể giãn khi bệnh nhân ở tư thế nằm (dấu hiệu suffusion). Có thể xuất hiện tình trạng sung huyết gan và phù ngoại vi.