Viêm động mạch chủ

1. Rojo-Leyva F, Ratliff NB, Cosgrove DM 3rd, Hoffman GS. Study of 52 patients with idiopathic aortitis from a cohort of 1.204 surgical cases. Arthritis Rheum 2000;43(4):901-907. doi:10.1002/1529-0131(200004)43:4<901::AID-ANR23>3.0.CO;2-U