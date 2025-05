Điều trị đau thắt ngực do co thắt mạch

Thuốc chẹn kênh canxi

Nitroglycerin dưới lưỡi

Thông thường, nitroglycerin ngậm dưới lưỡi làm giảm nhanh chóng đau thắt ngực do co thắt mạch. Thuốc chẹn kênh canxi có thể ngăn ngừa có hiệu quả các triệu chứng. Về mặt lý thuyết, thuốc chẹn beta (trừ labetalol và carvedilol) có thể làm trầm trọng thêm tình trạng co thắt do gây co mạch alpha-adrenergic không bị cản trở, nhưng tác dụng này chưa được chứng minh trên lâm sàng.

Thuốc uống được sử dụng phổ biến nhất là thuốc chẹn kênh canxi:

Diltiazem phóng thích kéo dài

Verapamil phóng thích kéo dài

Amlodipine

Mặc dù tất cả các loại thuốc này đều làm giảm triệu chứng nhưng dường như không làm thay đổi tiên lượng. Tỷ lệ có thời gian sống thêm trung bình ở thời điểm 5 năm là khoảng 95% (nếu không có tắc nghẽn hoặc chỉ có ở một mạch máu), nhưng nguy cơ tử vong sẽ cao hơn ở những bệnh nhân vừa bị đau thắt ngực do co thắt mạch vừa bị tắc nghẽn động mạch vành do xơ vữa (1, 2). Nguy cơ tăng lên khi tắc nghẽn tăng lên.