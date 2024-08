Viêm dạ dày ruột do norovirus

Dịch theo đường uống hoặc đường tĩnh mạch

Đôi khi là các loại thuốc chống tiêu chảy và/hoặc thuốc chống nôn

Chăm sóc hỗ trợ, bao gồm bù nước và chất điện giải, là phương pháp điều trị chính và là tất cả những gì cần thiết cho hầu hết người lớn. Dung dịch glucose-điện giải đường uống, nước dùng hoặc nước canh thịt có thể ngăn ngừa mất nước hoặc điều trị mất nước nhẹ. Trẻ em có thể bị mất nước nhanh hơn và cần được cho dùng dung dịch bù nước đường uống thích hợp (một số loại có bán trên thị trường – xem Bù nước theo đường miệng). Có thể cho uống thuốc chống nôn (ví dụ ondansetron) nếu nôn khiến việc bù nước qua đường uống trở nên khó khăn.

Cần cho truyền tĩnh mạch dịch đẳng trương như Ringer's lactate và dung dịch nước muối sinh lý theo đường tĩnh mạch khi có tình trạng mất nước nghiêm trọng, sốc giảm thể tích, hoặc trạng thái tinh thần thay đổi và tắc ruột hoặc thất bại trong điều trị bù nước bằng đường uống (xem thêm 2017 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea của Infectious Diseases Society of America [IDSA]). Trong trường hợp mất nước nặng, nên tiếp tục bù nước qua đường tĩnh mạch cho đến khi mạch, tình trạng tưới máu và trạng thái tinh thần bình thường trở lại.

Thuốc chống tiêu chảy không nên cho trẻ em < 18 tuổi bị tiêu chảy cấp dùng (xem hướng dẫn của IDSA). Thuốc chống tiêu chảy có thể được xem xét ở những bệnh nhân người lớn bị tiêu chảy phân toàn nước (thể hiện qua phân âm tính với heme), đặc biệt là trong đợt bùng phát, dịch, cho thấy có khả năng nguyên nhân là do vi rút. Tuy nhiên, thuốc chống tiêu chảy có thể khiến tình trạng bệnh nhân nhiễm Clostridioides difficile hoặc E. coli O157: H7 xấu đi và do đó không nên cho bất kỳ bệnh nhân nào chưa xác định được nguyên nhân gây tiêu chảy và nghi ngờ có những rối loạn này (tức là do sử dụng kháng sinh gần đây, tiêu chảy phân có máu, phân dương tính với heme hoặc tiêu chảy kèm theo sốt) sử dụng.