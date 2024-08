insulinoma

Hạ đường huyết thứ phát do u tiết insulin xảy ra khi nhịn ăn. Các triệu chứng hạ đường máu do u tiết insulin có thể khó chẩn đoán và giống với nhiều bệnh lý thần kinh, tâm thần khác. Rối loạn hệ thần kinh trung ương bao gồm nhức đầu, lú lẫn, rối loạn thị giác, yếu vận động, liệt, mất điều hòa, thay đổi tính cách rõ rệt và có thể tiến triển thành mất ý thức, co giật và hôn mê.

Các triệu chứng kích thích giao cảm (choáng váng, mệt lả, run rẩy, đánh trống ngực, đổ mồ hôi, đói bụng và lo lắng) thường xuất hiện.