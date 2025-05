Chẩn đoán co thắt thực quản đầu xa

Chẩn đoán co thắt thực quản đầu xa

Thiếu máu cục bộ mạch vành được loại trừ

Chụp X-quang thực quản nuốt bari

Đo áp lực thực quản

Các chẩn đoán phân biệt bao gồm thiếu máu cục bộ mạch vành, tình trạng này luôn cần được loại trừ bằng xét nghiệm/kiểm tra thích hợp (ví dụ: ECG, chất chỉ điểm sinh học tim, nghiệm pháp gắng sức – xem chẩn đoán hội chứng mạch vành cấp tính). Thường khó chẩn đoán xác định nguyên nhân thực quản nếu chỉ dựa trên các triệu chứng.

Chụp X-quang thực quản nuốt bari có thể cho thấy viên thức ăn di chuyển chậm và các cơn co thắt đồng thời, bị rối loạn hoặc các co thắt thứ ba. Co thắt dữ dội có thể giống hình ảnh X-quang của túi thừa nhưng thay đổi kích thước và vị trí. Thông thường, nuốt bari được thực hiện trước khi đo áp lực vì nó có thể được sử dụng để tìm các nguyên nhân khác gây ra các triệu chứng và ít xâm lấn hơn.

Đo áp lực thực quản cho mô tả cụ thể nhất về tình trạng co thắt. Ít nhất 20% số lần nuốt thử nghiệm phải có thời gian chờ ngắn ở đầu xa (< 4,5 giây) để đáp ứng các tiêu chuẩn đo áp lực trong co thắt thực quản đầu xa. Tuy nhiên, có thể không xuất hiện tình trạng co thắt trong quá trình kiểm tra (1).

Chụp nhấp nháy thực quản và các nghiệm pháp kích thích bằng thuốc (ví dụ: edrophonium cloride 10 mg đường tĩnh mạch) không cho thấy thông tin hữu ích.