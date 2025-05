Đo áp lực thực quản

Đôi khi chụp X-quang thực quản nuốt bari

Đôi khi nội soi đường tiêu hóa trên

Đôi khi dùng đầu dò chẩn đoán hình ảnh lòng ống chức năng (FLIP)

Đo áp lực thực quản là kiểm tra chẩn đoán ưu tiên cho co thắt tâm vị. Phương pháp kiểm tra này cho thấy giãn không hoàn toàn cơ thắt thực quản dưới với áp lực tích hợp trung bình khi giãn ≥ 15 và không có nhu động 100%.

Nuốt bari cho thấy thực quản giãn ra với bề ngoài hẹp và giống mỏ ở

Nuốt bari là một kiểm tra bổ sung thường được thực hiện trong giai đoạn đầu của kiểm tra khi nguyên nhân của chứng khó nuốt là không rõ vì đo áp lực xâm lấn nhiều hơn. Nuốt bari có thể không cho thấy các cơn co thắt nhu động tiến triển trong quá trình nuốt. Thường là thực quản giãn rất to nhưng thuôn nhỏ lại thành hình mỏ chim ở cơ thắt thực quản dưới.

Nội soi thực quản thường được thực hiện. Các dấu hiệu bao gồm giãn thực quản ngược dòng và thay đổi ứ trệ mạn tính ở niêm mạc nhưng không có tổn thương gây tắc nghẽn. Một tiếng "pốp" kinh điển thường được cảm thấy khi ống soi thực quản đi vào dạ dày.

Đo diện tích trở kháng, khi thích hợp, có thể được sử dụng để đánh giá co thắt tâm vị và có thể cung cấp thông tin chẩn đoán hữu ích trong trường hợp đo áp lực không thể chẩn đoán được hoặc nếu bệnh nhân không thể chịu được việc đo áp lực. Hướng dẫn khuyến nghị sử dụng phương pháp này trong chẩn đoán và xử trí co thắt tâm vị (1, 2). Ngoài ra, trên bệnh nhân được can thiệp điều trị co thắt tâm vị (ví dụ: phẫu thuật, thủ thuật mở cơ qua nội soi đường miệng), đo độ căng của vùng tiếp nối thực quản-dạ dày trong và sau khi can thiệp có thể cho thấy đáp ứng lâm sàng với các biện pháp can thiệp và có thể giúp hướng dẫn điều trị.

Đầu dò chẩn đoán hình ảnh lòng ống chức năng (FLIP) là một hệ thống trở kháng có độ phân giải cao để đánh giá diện tích mặt cắt ngang và áp suất đồng thời (độ căng) (3). FLIP rất hữu ích trong việc chẩn đoán co thắt tâm vị và có thể giúp ích trong những trường hợp không rõ ràng khi đo áp lực không chẩn đoán được co thắt tâm vị mặc dù rất nghi ngờ trên lâm sàng (4).

Co thắt tâm vị cần được chẩn đoán phân biệt với chít hẹp dạ dày, đặc biệt là trên những bệnh nhân có xơ cứng bì hệ thống, trong đó đo áp lực thực quản cũng có thể cho thấy không có nhu động. Xơ cứng bì hệ thống thường đi kèm với tiền sử bị hội chứng Raynaud và triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) do áp lực cơ thắt thực quản dưới khi nghỉ ngơi thấp.

Triệu chứng tương tự như của co thắt tâm vị (tức là giả co thắt tâm vị) có thể do ung thư ở chỗ nối dạ dày và thực quản, tình trạng này có thể được chẩn đoán bằng chụp CT ngực và bụng hoặc bằng siêu âm qua nội soi kèm sinh thiết.