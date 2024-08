Nứt kẽ hậu môn

Thuốc làm mềm phân, bổ sung chất xơ

Thuốc mỡ bôi, tắm ngồi.

Nitroglycerin dạng thuốc mỡ, thuốc chẹn kênh canxi dạng bôi tại chỗ hoặc botulinum toxin loại A dạng tiêm

(Xem thêm American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2016 clinical practice guideline for the management of anal fissures.)

Các vết nứt thường đáp ứng với các biện pháp bảo tồn nhằm giảm thiểu chấn thương trong quá trình đại tiện (ví dụ: thuốc làm mềm phân, psyllium, chất xơ).

Quá trình lành được hỗ trợ bằng cách sử dụng thuốc mỡ kẽm oxit bảo vệ hoặc thuốc đạn không thuốc (ví dụ: glycerin) bôi trơn trực tràng dưới và làm mềm phân. Cần thuốc gây tê tại chỗ (ví dụ benzocaine, lidocaine) và tắm ngồi nước ấm (không được nóng) khoảng 10 hoặc 15 phút sau mỗi lần đại tiện để làm giảm triệu chứng tức thì.

Nitroglycerin dạng thuốc mỡ 0,2% bôi tại chỗ, nifedipine dạng kem 0,2% và diltiazem dạng gel 2% hoặc dạng tiêm botulinum toxin loại A vào cơ thắt trong làm giãn cơ thắt hậu môn và giảm áp lực khi nghỉ tối đa của hậu môn, giúp vết thương mau lành.

Khi các biện pháp điều trị bảo tồn thất bại, phẫu thuật (mở cơ thắt trong hậu môn) là cần thiết để tác động vào chu kỳ co thắt của cơ thắt trong hậu môn.