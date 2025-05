Hội chứng loét trực tràng đơn độc Theo Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York Parswa Ansari , MD , Xem xét bởi Fox Chase Cancer Center, Temple University Minhhuyen Nguyen , MD , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 1 2025

Hội chứng loét trực tràng đơn độc là một rối loạn hiếm gặp liên quan đến rặn mạnh khi đại tiện, cảm giác đi ngoài không hết, và đôi khi đi ra máu và chất nhầy qua trực tràng. Nguyên nhân là do tổn thương do thiếu máu cục bộ tại chỗ hoặc do sa niêm mạc trực tràng đầu xa. Chẩn đoán dựa trên lâm sàng khi có xác nhận bằng soi đại tràng sigma bằng ống mềm và đôi khi sinh thiết. Điều trị là chế độ ăn dành cho đường ruột cho những trường hợp nhẹ, nhưng đôi khi cần phẫu thuật nếu nguyên nhân là do sa trực tràng.