Bệnh nang lông

Đối với áp xe, rạch và dẫn lưu

Đối với xoang, cắt bỏ và đóng

(Xem thêm American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2019 clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease.)

Điều trị áp xe cấp tính bằng chích rạch và dẫn lưu.

Thông thường, một hoặc nhiều xoang dẫn lưu lâu dài vẫn tồn tại và phải được dẫn lưu ra ngoài bằng cách cắt bỏ và khâu kín kỳ đầu hoặc bằng kỹ thuật mổ mở (ví dụ: phẫu thuật cắt u nang, mở thông nang). Các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu sử dụng sự trợ giúp của nội soi hoặc video cũng đã được sử dụng với một số thành công nhưng cần có thiết bị chuyên dụng và chuyên môn. Kháng sinh thường không cần thiết.

Các nang lớn hơn có thể cần một vạt da để đóng chỗ khiếm khuyết.