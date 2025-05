Viêm màng não bán cấp và mãn tính

Viêm màng não do Cryptococcus là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm màng não mạn tính ở Tây bán cầu và là bệnh nhiễm trùng cơ hội phổ biến nhất ở bệnh nhân AIDS. Nguyên nhân phổ biến gây viêm màng não do nấm cryptococcus ở Hoa Kỳ là

Cryptococcus neoformans var. neoformans (chủng serotype D)

C. neoformans var. grubii (dòng serotype A)

C. neoformans var. grubii gây 90% trường hợp viêm màng não do cryptococcus. C. neoformans có thể ở trong đất, cây, phân chim bồ câu hoặc phân chim khác. C. neoformans thường gây viêm màng não ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch nhưng đôi khi gây bệnh ở những bệnh nhân không có bệnh lý nền rõ ràng.

Loài cryptococcal khác như C. gattii đã gây ra viêm màng não ở khu vực Thái Bình Dương và tiểu bang Washington; nó có thể gây viêm màng não ở những người có tình trạng miễn dịch bình thường.

Cryptococci gây ra viêm màng não nền với tình trạng não úng thủy; và tổn thương dây thần kinh sọ và ít khi viêm mạch. Các triệu chứng của viêm màng não thường bắt đầu một cách âm thầm, đôi khi với sự tái phát kéo dài và thuyên giảm. Viêm màng não do Cryptococcus có thể phát triển và tồn tại trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Dịch não tủy bất thường:

Ưu thế Lympho bào

Protein tăng cao

Glucose thấp

Tuy nhiên, những bệnh nhân AIDS hoặc tình trạng suy giảm miễn dịch nặng thì đáp ứng tế bào rất thấp hoặc không đáp ứng.

Chẩn đoán viêm màng não do nấm cryptococcus dựa trên xét nghiệm kháng nguyên nấm cryptococcus và nuôi cấy nấm. Cũng có thể sử dụng chế phẩm mực Ấn Độ (2). Đôi khi, chẩn đoán là rất khó khăn và có thể yêu cầu kiểm tra nhiều lượng lớn (20 đến 30 mL) dịch não tủy trong một khoảng thời gian. Các xét nghiệm tìm kháng nguyên cryptococcus và nuôi cấy nấm nên được thực hiện mỗi lần.

Bệnh nhân bị viêm màng não do nấm C. neoformans nhưng không bị nhiễm HIV tiến triển thường được điều trị bằng phối hợp hiệp đồng của 5-fluorocytosine và amphotericin B. Bệnh nhân bị viêm màng não do nấm cryptococcus và nhiễm HIV tiến triển được điều trị bằng amphotericin B cộng với flucytosine (nếu dung nạp) sau đó là fluconazole. Điều trị duy trì bằng fluconazole 200 mg mỗi ngày đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa tái phát (3).