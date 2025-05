Các triệu chứng và dấu hiệu của suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ do mạch máu tương tự như các chứng sa sút trí tuệ khác (ví dụ: mất trí nhớ, suy giảm chức năng điều hành, khó bắt đầu hành động hoặc nhiệm vụ, suy nghĩ chậm lại, thay đổi tính cách và thay đổi tâm trạng, thiếu hụt về ngôn ngữ). Tuy nhiên, so với bệnh Alzheimer, suy giảm nhận thức do mạch máu và sa sút trí tuệ có xu hướng gây mất trí nhớ muộn hơn và ảnh hưởng đến chức năng điều hành sớm hơn. Các triệu chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí nhồi máu.

Không giống như các hội chứng sa sút trí tuệ khác, sa sút trí tuệ do nhồi máu nhiều lần có xu hướng tiến triển theo các bước không liên tục; mỗi đợt đi kèm với suy giảm trí tuệ, đôi khi tiếp nối bằng một giai đoạn phục hồi khiêm tốn. Tuy nhiên, suy giảm nhận thức mạch máu dưới vỏ não và sa sút trí tuệ do tổn thương thiếu máu cục bộ mạch máu nhỏ (bao gồm nhồi máu ổ khuyết đa ổ và sa sút trí tuệ Binswanger) có xu hướng gây ra những khiếm khuyết nhỏ, gia tăng dần dần kèm theo tình trạng suy giảm nhận thức dần dần hơn.

Khi bệnh tiến triển,các thiếu sót thần kinh khu trú thường phát triển:

Tăng phản xạ gân xương

Dáu hiệu duỗi ngón cái khi làm ohanr xạ da gan bàn chân

Dáng đi bất thường

Yếu cơ một chi

Liệt nửa người

Liệt giả hành tủy với biểu hiện cười và khóc bệnh lý

Các dấu hiệu khác của rối loạn chức năng ngoại tháp

mất ngôn ngữ

Mất nhận thức có thể khu trú. Ví dụ, trí nhớ ngắn hạn có thể ít bị ảnh hưởng hơn so với các hội chứng sa sút trí tuệ khác. Vì tổn thương có thể khu trú, bệnh nhân có thể còn giữ lại nhiều khía cạnh của chức năng tâm thần. Do đó, họ có thể nhận thức rõ hơn về các thiếu sót của mình, do vậy, trầm cảm có thể phổ biến hơn so với các hội chứng sa sút trí tuệ khác.

Bệnh nhân mắc CADASIL thường có biểu hiện suy giảm nhận thức, đau nửa đầu và/hoặc đột quỵ. CARASIL có thể gây rụng tóc và thoái hóa đốt sống. Tuổi khởi phát khác nhau.