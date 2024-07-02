U nguyên tủy bào (Medulloblastomas)

U nguyên bào tủy là những khối u thần kinh nguyên phát thường biểu hiện như khối u phía sau và não úng thủy tắc nghẽn.

Ít nhất 4 loại u nguyên bào thần kinh đệm khác biệt về mặt phân tử và tiên lượng đã được xác định dựa trên các chất chỉ điểm phân tử. Tiên lượng thay đổi theo loại.

U nguyên bào tủy có thể lan rộng khắp dịch não tủy (CSF) và nên được phân giai đoạn bằng cách chọc dò tủy sống và chụp sọ não để xác định mức độ lan rộng.

Điều trị u nguyên bào tủy phụ thuộc vào kiểu gen của u nguyên bào tủy, tuổi bệnh nhân và mức độ lan rộng. Thông thường ở trẻ em, việc cắt bỏ an toàn tối đa được theo sau bằng hóa trị đa thuốc nhằm cố gắng tránh xạ trị (xem thêm U nguyên bào tủy ở trẻ em). Ở người lớn, phẫu thuật được thực hiện sau xạ trị; việc kết hợp thêm hóa trị có thể cải thiện thời gian sống thêm.

U nguyên bào tủy Hình ảnh Hình ảnh do bác sĩ William R. Shapiro cung cấp

Khi được điều trị, tỷ lệ có thời gian sống thêm ở thời điểm 5 năm là ≥ 75% và ở thời điểm 10 năm là 67% (1).

(Xem thêm Tổng quan về các khối u nội sọ.)