Weill Medical College of Cornell University

Hầu hết các khối u vùng tuyến tùng là các khối u tế bào mầm.

Các khối u vùng tùng nguyên phát thường gặp bao gồm các khối u tế bào mầm:

U tế bào mầm (phổ biến nhất)

Ung thư nguyên bào nuôi

Khối u túi noãn hoàng

U quái

Các khối u tuyến tùng nguyên phát ít phổ biến hơn bao gồm u tuyến tùng và các khối u nguyên bào tuyến tùng ác tính hiếm gặp.

Các khối u khu vực tuyến tùng có xu hướng xảy ra trong thời thơ ấu nhưng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Những khối u này có thể làm tăng áp lực nội sọ do chèn ép cống Sylvius. Các khối u này cũng có thể gây ra liệt chứng năng nhìn lên, sụp mi, và mất phản xạ đồng tử với ánh sáng và phản xạ điều tiết đồng tử do đè đẩy khu vực pretectum rostral thuộc trung não chèn vào vùng colliculi phía trên (hội chứng Parinaud). Những khối u này có thể gây dậy thì sớm, đặc biệt là ở các bé trai, do vùng dưới đồi bị nén ở vùng bụng.

Chẩn đoán khối u vùng tuyến tùng bằng MRI và sinh thiết mô. Chọc dịch não tủy thường bị chống chỉ định vì thoát vị là một nguy cơ.

Tiên lượng và điều trị khối u vùng tuyến tùng phụ thuộc vào mô bệnh học khối u. Liệu pháp xạ trị, hóa trị liệu, xạ phẫu và phẫu thuật được sử dụng đơn thuần hoặc kết hợp. Các khối Germinomas rất nhạy cảm với xạ trị và thường được chữa khỏi.

(Xem thêm Tổng quan về các khối u nội sọ.)