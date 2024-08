Các loại thuốc được ưu tiên sử dụng khác nhau tùy theo loại co giật (xem bảng Lựa chọn thuốc để điều trị các cơn co giật). Các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc lựa chọn thuốc bao gồm tác dụng bất lợi, tương tác với các thuốc khác, bệnh đi kèm, kế hoạch sinh con và sở thích của bệnh nhân.

Theo truyền thống, thuốc chống co giật được chia thành nhóm thuốc cũ và nhóm thuốc mới hơn dựa trên thời điểm có sẵn các loại thuốc này. Tuy nhiên, một số loại thuốc được gọi là mới hơn đã có sẵn từ nhiều năm nay.

Thuốc chống co giật phổ rộng (có hiệu quả đối với các cơn co giật khởi phát cục bộ và các loại co giật khởi phát toàn thể khác nhau) bao gồm

Lamotrigine

Levetiracetam

Topiramate

Valproate

Zonisamide

Đối với các cơn co giật khởi phát cục bộ và các cơn co giật co cứng-co giật toàn thể, các thuốc chống co giật mới hơn (ví dụ: clobazam, clonazepam, felbamate, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, pregabalin, tiagabine, topiramate, zonisamide) không hiệu quả hơn các thuốc đã được xác định. Tuy nhiên, các loại thuốc mới hơn có xu hướng ít tác dụng bất lợi hơn và được dung nạp tốt hơn.

Rất khó điều trị giật cơ ở trẻ sơ sinh, động kinh mất trương lực, và cơn động kinh giật cơ. Valproate hoặc vigabatrin được ưu tiên dùng trước, tiếp theo là clonazepam. Đối với chứng co thắt do động kinh, corticosteroid từ 8 đến 10 tuần thường có hiệu quả. Phác đồ tối ưu là vấn đề còn gây tranh cãi. Có thể sử dụng hormone kích thích vỏ thượng thận (ACTH) 20 đến 60 đơn vị IM mỗi ngày một lần. Chế độ ăn keto (một chế độ ăn kiêng có hàm lượng chất béo rất cao gây ra tình trạng keton) có thể hiệu quả nhưng khó duy trì.

Đối với bệnh động kinh rung giật cơ ở trẻ vị thành niên, thường nên điều trị lâu dài bằng valproate hoặc một loại thuốc chống co giật khác. Carbamazepine, oxcarbazepine, hoặc gabapentin có thể làm trầm trọng cơn động kinh. Lamotrigine có thể được sử dụng như đơn trị liệu bậc hai (ví dụ: đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) hoặc điều trị bổ trợ cho bệnh động kinh múa giật thiếu niên; tuy nhiên, nó có thể làm trầm trọng thêm cơn co giật múa giật ở một số bệnh nhân động kinh múa giật thiếu niên.

Với co giật do sốt, không khuyến nghị dùng thuốc trừ khi trẻ bị co giật sau đó mà không có bệnh có sốt. Trước đây, nhiều bác sĩ đã kê phenobarbital hoặc các loại thuốc chống co giật khác cho trẻ bị co giật do sốt phức tạp để ngăn ngừa phát sinh các cơn co giật không do sốt, nhưng phương pháp điều trị này tỏ ra không hiệu quả và việc sử dụng phenobarbital lâu dài làm giảm khả năng học tập.

Đối với các cơn co giật do cai rượu, thuốc chống co giật không được khuyến nghị. Thay vào đó, điều trị hội chứng cai có xu hướng ngăn ngừa co giật. Điều trị thường bao gồm benzodiazepine.

Bảng Lựa chọn thuốc để điều trị các cơn co giật

Các tác dụng bất lợi Các tác dụng bất lợi khác nhau của thuốc chống co giật có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn thuốc cho từng bệnh nhân. Ví dụ, thuốc chống co giật gây tăng cân (ví dụ: valproate) có thể không phải là phương án tốt nhất cho bệnh nhân thừa cân và topiramate hoặc zonisamide có thể không phù hợp với bệnh nhân có tiền sử bị sỏi thận. Một số tác dụng bất lợi của thuốc chống co giật có thể được giảm thiểu bằng cách tăng liều dần dần. Nhìn chung, các loại thuốc chống co giật mới hơn đều có những ưu điểm như là khả năng dung nạp tốt hơn, ít tác dụng an thần hơn và ít tương tác thuốc hơn. Tất cả các loại thuốc chống co giật có thể gây phát ban dị ứng dạng ban đỏ hoặc dạng sởi. Một số loại co giật có thể trở nên trầm trọng hơn khi dùng một số loại thuốc chống co giật. Ví dụ, pregabalin và lamotrigine có thể làm trầm trọng thêm cơn đông kinh giật cơ; carbamazepine có thể làm trầm trọng thêm cơn động kinh vắng ý thức, giật cơ, và mất trương lực. Một số thuốc chống co giật (phenobarbital, carbamazepine, phenytoin) là thuốc gây cảm ứng mạnh hệ thống cytochrome P450 (CYP450) và có thể làm giảm nồng độ của một số loại thuốc trong máu, bao gồm thuốc tránh thai đường uống, thuốc chống đông máu, thuốc kháng retrovirus, liệu pháp gây độc tế bào và một số loại thuốc chống co giật khác. Các loại thuốc này cũng có thể làm giảm lượng vitamin D, làm tăng nguy cơ loãng xương. Các tác dụng bất lợi khác tùy theo loại thuốc (xem Thuốc chống co giật cụ thể).