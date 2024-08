New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center

Co thắt nửa mặt đề cập đến các cơn co thắt một bên, không đau, không đồng đều do các xung điện không chủ ý lặp đi lặp lại ở dây thần kinh số 7 (dây thần kinh mặt) và/hoặc nhân vận động của nó.

(Xem thêm Tổng quan về bệnh lý thần kinh giác mạc và dây thần kinh sọ.)

Sự co thắt nửa mặt thường do nguyên nhân chèn ép thần kinh do xung động mạch máu là nguyên nhân tạo xung động lạc chỗ (xung thần kinh xinap điện), tương tự như trong đau dây thần kinh sinh ba.

Các cơn co thắt cục bộ, vô thức và không đau tại các cơ mặt, thường khởi đầu từ mí mắt, sau đó lan sang má và miệng. Các cơn co thắt có thể không liên tục lúc đầu nhưng có thể trở nên gần như liên tục.

Các mạch máu gây xung động chèn ép thường quan sát thấy trên MRI, nhưng chẩn đoán co thắt cục bộ nửa mặt chủ yếu dựa trên lâm sàng. Động kinh cục bộ, co thắt mí mắt và tic gây ra các triệu chứng tương tự và cần được cân nhắc.

Cách điều trị hiệu quả nhất cho co thắt cục bộ nửa mặt là

Tiêm độc tố botulinum (độc tố botulinum loại A hoặc độc tố botulinum loại B).

Cũng có thể sử dụng các phương pháp điều trị cho đau dây 5 (ví dụ, thuốc chống động kinh, baclofen, amitriptyline, giải chèn ép vi mạch).