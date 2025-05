Liệt hai chi dưới co cứng do di truyền Theo New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center Michael Rubin , MDCM , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 2 2023

Liệt hai chi dưới co cứng do di truyền là một nhóm các rối loạn di truyền hiếm gặp được đặc trưng bởi liệt nhẹ chân, co cứng, không phân đoạn, theo cột sống, tiến triển, đôi khi kèm theo thiểu năng trí tuệ, co giật và các khiếm khuyết ngoài tủy sống khác. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng và đôi khi bằng xét nghiệm di truyền. Điều trị triệu chứng, bao gồm thuốc giảm co cứng.