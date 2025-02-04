Đau đầu sau chọc dò tủy sống và đau đầu khác do áp lực thấp

Đau đầu do áp lực thấp là hậu quả của việc giảm thể tích và áp lực dịch não tủy do chọc dịch não tủy hoặc các chỗ rò dịch não tủy tự phát hoặc sau chấn thương.

(Xem thêm Cách tiếp cận với Bệnh nhân đau đầu.)

Lấy CSF qua đường chọc dịch não tủy (LP) làm giảm thể tích và áp lực CSF, cũng như rò rỉ CSF tự phát hoặc chấn thương.

Đau đầu sau chọc dò tủy sống là tình trạng phổ biến, thường xảy ra sau vài giờ đến 1 ngày hoặc 2 ngày và có thể rất dữ dội. Các bệnh nhân trẻ tuổi có khối lượng cơ thể nhỏ có nguy cơ cao nhất. Sử dụng kim chọc dò thắt lưng nhỏ, không cắt sẽ làm giảm nguy cơ. Số lượng CSF bị lấy đi và thời gian nằm sau khi chọc dò tủy sống không ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc chứng đau đầu này.

Rò rỉ dịch não tủy tự phát có thể xảy ra khi rễ thần kinh, túi thừa màng nhện hoặc nang dọc theo ống sống bị vỡ. Ho hoặc nhảy mũi có thể gây vỡ. Dịch não tủy có thể bị rò rỉ sau một số chấn thương ở đầu hoặc mặt (ví dụ: gãy xương sọ cơ bản).

Đau đầu xuất hiện khi nâng đầu khi ngồi hoặc đứng kéo dài màng não cơ bản nhạy cảm với đau. Đau đầu rất dữ dội theo tư thế và thường kèm theo đau cổ, màng não, và nôn mửa. Đau đầu chỉ nhẹ bớt khi nằm đầu bằng.

Chẩn đoán đau đầu sau chọc dịch não tủy và các cơn đau đầu khác do áp suất thấp Đánh giá lâm sàng Đau đầu sau chọc dịch não tủy rõ ràng về mặt lâm sàng và hiếm khi cần xét nghiệm; các cơn đau đầu khác do áp suất thấp, bất kể nguyên nhân nào, có thể cần chẩn đoán hình ảnh não. Chụp cộng hưởng từ có gadolinium thường cho thấy bằng chứng về áp suất dịch não tủy thấp, kèm theo ngấm thuốc lan tỏa ở màng cứng và trong những trường hợp nặng, não bị võng xuống. Áp lực CSF thấp hoặc không thể đo được nếu bệnh nhân đứng thẳng trong một khoảng thời gian. Rò rỉ dịch não tủy tự phát khó chẩn đoán hơn và nên được xem xét ở những bệnh nhân đau đầu tư thế đứng thuyên giảm khi nằm nghiêng.