Rối loạn tích trữ thường là mạn tính, có ít hoặc không có sự dao động mức độ của triệu chứng hoặc sự thuyên giảm triệu chứng.

Bệnh nhân có nhu cầu rất lớn trong việc cất giữ đồ đạc, và họ gặp phải sự căng thẳng đáng kể khi phải bỏ đi những đồ vật đó hoặc có dự định bỏ đi những đồ vật đó. Bệnh nhân tích lũy một số lượng lớn các đồ vật mà không có đủ không gian; các đồ vật gây tắc nghẽn và lộn xộn không gian sống đến mức các khu vực rộng lớn trở nên không sử dụng được, ngoại trừ lưu trữ các đồ vật. Ví dụ: các tờ báo được tích trữ có thể lấp đầy bồn rửa và bao phủ trên bàn và lò nướng trong nhà bếp, khiến các khu vực này không thể sử dụng để chuẩn bị bữa ăn.

Các triệu chứng tích trữ thường làm suy giảm các lĩnh vực xã hội, nghề nghiệp hoặc các lĩnh vực hoạt động khác. Ví dụ, bệnh nhân có thể không cho phép người khác, bao gồm các thành viên trong gia đình, bạn bè và thợ sửa chữa vào nhà vì họ cảm thấy xấu hổ vì sự bừa bộn.

Việc tích trữ có thể dẫn đến các điều kiện sống không an toàn (ví dụ, bằng cách tạo ra nguy cơ hỏa hoạn hoặc tăng nguy cơ ngã) và có thể dẫn đến các vấn đề trục xuất hoặc pháp lý.

Tích trữ động vật là một hình thức của rối loạn tích trữ, trong đó bệnh nhân tích lũy một số lượng lớn động vật và không cung cấp dinh dưỡng, vệ sinh và chăm sóc thú y đầy đủ cho dù tình trạng xấu đi của con vật (ví dụ như giảm cân, bệnh tật) và/hoặc môi trường (ví dụ như quá tải quá mức, điều kiện mất vệ sinh cao).

Mức độ thấu hiểu là khác nhau. Một số bệnh nhân nhận ra rằng các niềm tin và hành vi liên quan đến tích trữ là có vấn đề, nhưng nhiều người khác thì không.

About 80 to 90% of people with hoarding disorder also excessively acquire items (eg, books, magazine subscriptions [1]).