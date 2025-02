Các nguyên nhân gây sai khớp cắn bao gồm

Sự không phù hợp giữa kích thước hàm và kích thước răng.

Một số thói quen miệng (ví dụ như mút ngón cái, đẩy lưỡi)

Thiếu răng

Chấn thương ở vùng mặt

Một số khuyết tật bẩm sinh

Sai khớp cắn do không có sự tương ứng về kích thước giữa hàm và răng (hàm quá nhỏ hoặc răng quá lớn để các răng thẳng hàng trên cung hàm). Những người thường xuyên mút ngón tay cái hoặc đẩy lưỡi ra phía răng cửa có thể gây ra vẩu các răng cửa trên.

Khi mất răng vĩnh viễn, các răng tiếp giáp có thể đổ gập vào và răng đối diện có thể trồi lên gây sai khớp cắn, trừ khi có cầu răng, implant, hoặc hàm giả (xem phần thiết bị nha khoa) từng phần để ngăn ngừa những chuyển động này. Khi trẻ mất răng sữa sớm, các răng sau trên cung hàm hoặc răng hàm vĩnh viễn thứ nhất thường lệch về phía trước, không còn đủ chỗ cho các răng vĩnh viễn khác mọc lên.

Sai khớp cắn sau chấn thương hàm mặt thường do di lệch răng và/hoặc xương ổ răng hoặc gãy xương hàm. Trong loạn sản ngoại bì, hở vòm miệng, hoặc hội chứng Down, sai khớp cắn có thế do bệnh nhân có quá ít răng.