Vệ sinh răng miệng thường xuyên và làm sạch bởi chuyên khoa.

Viêm lợi đơn giản được kiểm soát bằng vệ sinh răng miệng đúng có hoặc không sử dụng nước súc miệng kháng khuẩn đồng thời. Nên lấy cao răng (làm sạch chuyên nghiệp bằng dụng cụ cầm tay hoặc siêu âm). Tạo hình lại đường viền phục hình kém hoặc thay phục hình, đồng thời loại bỏ các yếu tố kích thích tại chỗ. Có thể cắt bỏ lợi thừa, nếu có. Nên ngừng các thuốc gây tăng sản nướu nếu có thể; nếu không, việc chăm sóc tại nhà được cải thiện và vệ sinh chuyên nghiệp thường xuyên hơn (ít nhất 3 tháng một lần) thường làm giảm tình trạng tăng sản. Cắt bỏ u lợi ở phụ nữ có thai.

Điều trị viêm quanh thân răng bao gồm

Loại bỏ các mảnh vụn bên dưới lợi trùm

Súc miệng bằng nước muối sinh lý, hydrogen peroxide 1,5% hoặc chlorhexidine 0,12% hai lần/ngày

Nhổ răng (đặc biệt khi có nhiều đợt tái phát)

Nếu nhiễm trùng nặng tiến triển, nên sử dụng kháng sinh một ngày trước khi nhổ răng và tiếp tục trong quá trình lành thương. Phác đồ chung là amoxicillin 500 mg đường uống mỗi 6 giờ trong 10 ngày (hoặc đến 3 ngày sau khi tất cả các triệu chứng viêm đã giảm). Viêm quanh thân răng gây áp xe cần được rạch và dẫn lưu tại chỗ, phẫu thuật lật vạt và làm sạch chân răng hoặc nhổ răng.

Viêm lợi do các rối loạn hệ thống gây ra cần điều trị trực tiếp vào nguyên nhân. Đối với viêm lợi thể bong vẩy trong thời kỳ mãn kinh, việc sử dụng liên tục estrogen và progestin có thể có tác dụng, nhưng do các tác dụng bất lợi, nên liệu pháp này (xemLiệu pháp hormone) làm hạn chế các khuyến nghị sử dụng. Nếu không, nha sĩ có thể kê nước súc miệng chứa corticosteroid hay một loại paste corticosteroid bôi trực tiếp vào lợi. Viêm lợi do pemphigus vulgaris và các tình trạng da niêm mạc tương tự có thể cần điều trị theo đường toàn thân (ví dụ: corticosteroid).