Điều trị sâu răng đã tiến triển đến ngà răng là khoan sạch tổ chức sâu, sau đó hàn lỗ sâu lại.

Hàn mặt nhai cho những răng sau, những răng chịu lực nhai phải sử dụng các vật liệu chịu lực, bao gồm

Amalgam bạc

Nhựa composite

Hỗn hống bạc kết hợp bạc, thủy ngân, đồng, thiếc và đôi khi là kẽm, palađi hoặc indi. Amalgam không tốn kém và tồn tại trung bình 14 năm. Tuy nhiên, nếu vệ sinh răng miệng tốt và nếu amalgam đã được cách li nước bọt bằng cách sử dụng một đê cao su, nhiều mối hàn amalgam có thể tồn tại > 40 năm. Amalgam là vật liệu có độ bền cao với tỷ lệ hư hỏng hàng năm thấp hơn so với nhựa composite; do đó, phục hình bằng amalgam tồn tại lâu hơn và có khả năng chống sâu răng thứ cấp cao hơn so với phục hình bằng composite (1).

Việc sử dụng hỗn hống đang giảm xuống vì 2 lý do chính:

Kết quả không đảm bảo tính thẩm mỹ như kết quả đạt được với vật liệu tổng hợp hoặc máy tạo ion thủy tinh.

Có những lo ngại về môi trường về việc loại bỏ và xử lý hàm lượng thủy ngân của hỗn hống.

Mặc dù người ta đã lo ngại về "ngộ độc thủy ngân", nhưng số lần trám hỗn hống mà một người thực hiện không liên quan đến nồng độ thủy ngân trong máu của họ. Việc thay thế hỗn hống không được khuyến nghị vì nó đắt tiền, làm hỏng cấu trúc răng, thực sự làm tăng khả năng phơi nhiễm của bệnh nhân với thủy ngân và cần phải sử dụng máy tách hỗn hống để tránh thải hàm lượng thủy ngân ra môi trường. Do những lo ngại về môi trường gần đây về việc xử lý hàm lượng thủy ngân trong các chất trám truyền thống, nên có xu hướng sử dụng các vật liệu nha khoa khác với hỗn hống.

Nhựa composite, thẩm mỹ hơn, từ lâu đã được sử dụng với các răng trước, do tại đó yêu cầu thẩm mỹ là chính và lực nhai là tối thiểu. Nhiều bệnh nhân yêu cầu sử dụng composite ở những răng sau, và ngày nay nó đã được sử dụng phổ biến. Composite thế hệ đầu khi chịu lực nhai lớn thường chỉ tồn tại trong thời gian bằng một nửa amalgam và thường gây ra sâu răng tái phát bởi composite sẽ co lại khi nó trở nên cứng, nở ra và co lại khi tiếp xúc với nóng lạnh nhiều hơn mô răng và các vật liệu hàn răng khác. Thế hệ vật liệu tổng hợp hiện tại mô phỏng chặt chẽ hơn độ cứng của men răng, dường như không có tỷ lệ sâu răng tái phát giống như các vật liệu trước đó và cũng có thể tồn tại lâu hơn. Việc sử dụng các vật liệu nhựa composite cho phép bảo tồn cấu trúc răng tốt hơn so với chế phẩm amalgam.

Ionomer thủy tinh, một chất hàn có màu răng, giải phóng fluor tại chỗ sẽ có lợi với bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân dễ bị sâu răng. Nó cũng được sử dụng để hàn các vùng bị phá hủy do đánh răng quá mạnh. Ionomer thủy tinh không thẩm mỹ như composite và không nên sử dụng ở mặt nhai vì nó có độ mài mòn cao. Vật liệu kính dán kính biến đổi nhựa cũng có sẵn và cung cấp một số cải tiến về mặt thẩm mỹ so với các loại kính dán thông thường.

Nếu còn lại quá ít ngà để giữ phục hình, nha sĩ thay thế phần ngà đó bằng cement, amalgam, composite, hoặc các vật liệu khác. Đôi khi phải đặt một hoặc nhiều chốt vào chân răng để nâng đỡ cùi răng bằng vàng, bạc hoặc composite thay thế ngà thân răng. Thủ thuật này đòi hỏi phải khoan răng để lấy tủy và hàn kín hệ thống ống tủy. Hệ thống ống tủy được làm sạch, tạo hình, và sau đó hàn kín bằng gutta-percha. Các mặt ngoài của răng (vốn được che phủ bởi men răng) được mài đi và thay thế bằng chụp răng nhân tạo, thường bằng kim loại, hoặc sứ. Chụp các răng trước thường làm từ, hoặc được phủ bằng sứ hoặc gốm.